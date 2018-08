Nordic Buzz tutvustab Eesti uusi disainitalente

Nordic Buzz tutvustab seekord seitset Eesti ettevõtet:

KR Stuudio, Woolish Knitting, Radis Furniture, Annike Laigo, DeMoog Design House,Hyti Design ja Lisa Kroeber Jewellery.

Lisaks osalevad messil äsja Loov Eesti disainisaadikute programmi lõpetanud agendid Jaanika Kikkas, Agate Art Mend Ltd. ja Eve Reincke, Estonian Design Agents Association NGO.

Messil osalemisele lisaks pakub Nordic Buzz osalevatele ettevõtetele ka ekspordistrateegia, rahvusvahelistumise ja ärikultuuri koolitusi.

“Paljudele ettevõtetele on see esimene kogemus esitleda oma tooteid rahvusvahelisele publikule. Nordic Buzz on noortele disainitalentidele suurepärane võimalus õppida looma kliendisuhteid ja müüma oma tooteid Eestist väljaspool,“ ütles Nordic Buzzi Eesti ettevõtete koordinaator Merilin Laager. Eesti ettevõtete osalemist Nordic Buzzil organiseerib Eesti loomeettevõtete arenduskeskus Loov Eesti.

Nordic Buzzil osalevad koos Eesti, Soome ja Taani disainiettevõtjad. Nordic Buzzil osalemist toetavad EAS regionaalfondi kaudu ja BSR Innovatsiooni Express.

Loov Eesti on loomemajanduse arenduskeskus.