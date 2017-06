Paarkümmend loomeettevõtjat said tootearendusprogrammist PESA tuule tiibadesse

Järjekorras juba 5 .veebipõhise loomeinkubaatori PESA lend on valmis esitlema oma tehtud tööd, mille hulgast võib leida nii keraamikat, maheveine, nahast aksessuaare kui ka põhjamaiseid rõivaid ja dekoratiivnukke.

Sel aastal lõpetasid 8-kuulise intensiivse õppe portselanistuudio SUME, maheveine tootev M&K Winery, käsitöönukke loov Resa Dekoratiivnukud, kultuuriinfo portaal Cultainment, käsitöö komplekte müüv Hansacrafts, Tagametsa Loovusmaja, nutikate funktsioonidega spordi/töökotte loov Urban Lifestyle Bag, Maarja Sööt nahast aksessuaaridega, HERTTA rõivakollektsioon, erikujulisi puidupilte valmistav Nordic Photoblocks, ruum, kus saab luua multifilme - Creative Space, konsultatsiooniteenuseid pakkuv Loo oma äri Eestis ja loodi võrgustik, millega Avinurme tuntust kasvatada turismisihtkohana: Avinurme – Eesti puidupealinn.

“Tulin programmi ainult ideega - nüüd on mul meeskond, valmis on juba teine prototüüp ja tootel on oma bränd, Noexcuse. Ilma PESAta poleks ma iial nii kaugele jõudnud,” rääkis nutika multifinktsionaalse trennikoti arendaja, PESA programmi lõpetaja Triin Tsorits.

Lisaks neile on oma toodanguga valmis eksportturgudele minema PESA+ programmi lõpetanud lipspõll Tie&Apron, Halukaarik küttepuude vedamiseks, kudumeid tootev Woolish, gobeläänkangast toodeid valmistav Traageldaja, kodutekstiilide bränd KOOSdisain, nahaaksessuaaride bränd KUMA, taaskasutatavaid papist jõulukuuski tootev Mutabor, lasteriiete bränd ISEkids ning julgeid nahast aksessuaare tootev XAOS.

Lõpetajate toodetest kokku pandud näitust saab näha 13. juunil kell 15-17 Kultuurikatlas pidulikul õppeaasta lõpetamisel ning sel puhul välja antud kataloogis.

“Veebipõhine tootearendusprogramm PESA on andnud tuule tiibadesse paljudele ettevõtjatele. Tänapäeva kiires ühiskonnas, kus tuleb võimalikult mobiilselt hakkama saada, on PESA olnud heaks võimaluseks loovinimestel hankida uusi teadmisi tootearendusest, turundusest, äriplaani koostamisest, finantseerimise planeerimisest kui ka strateegilisest juhtimisest,” sõnab Kersti Kilg, PESA programmi koordinaator.

Läbi viie hooaja on osalenud ettevõtteid 100. PESA vilistlaste hulgas on palju praeguseks juba tuntuid tegijaid, näiteks Karl Annus puidust prilliraamidega, keraamikud Johanna Tammsalu ja Stella Soomlais nahast aksessuuaaridega. Ka sellel hooajal osalenud ettevõtted ning inimesed teevad end peagi nähtavaks.

PESAkaid koolitasid teiste seas Indrek Maripuu, Anu-Mall Naarits, Anton Ossipovski, Sixten Heidmets, Margus J. Klaar, Dan Mikkin, Marko Saue, Aet Alev, Maire Otsus, Eva Leemet, Jaan Järv ja Argo Sildvee.

Iga tiim sai personaalse mentori, kes neid läbi kogu õpprprogrammi toetas.

PESA inkubatsiooniprogrammi pakub Loov Eesti koos Marketingi Instituudiga ning sel hooajal olid koostööpartneriteks ka Neitsijärve Loovusait, Järvamaa Arenduskeskus ja Ida-Viru Loomemajanduskeskus.

PESA on Loov Eesti+Maa programmi osa. Projekti rahastatakse EASi ja Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide ja Swedbanki abil.