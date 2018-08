Retsept õnnelikuks eluks: piisaval hulgal erinevaid ja meeldivaid tegevusi

Kui loovisikud aga oma mõtted rahule jätavad, mis saab siis loomepalangust? „Ega loominguline töö niiväga ei kurnagi, peamiselt häirivad ikka kõrvaltegevused ja olmemured,“ viitas Triin Luhats. Ka Linnar Viik kinnitas, et rutiinne tegevus sööb talenti. Samas ei saa ju maksuametile soovitada seadustesse sisse kirjutada, et „see ju kunstiinimene, see ei peagi maksma, naersid panelistid. Siinkohal oleks abiks koostöö ja mitme väikese ettevõtte peale võetud agendid, raamatupidajad, tehnilised töötajad jms.

Määramatus ja hirm oma tuleviku pärast käivad iseendale tööandja jaoks käsikäes. Raske on võtta puhkust – kas tulen majanduslikult toime, kas mind pärast ka vajatakse? „Loomeinimesele on väga oluline tähelepanu ja tunnustus – nad soovivad, et publik neid armastaks,“ rääkis Triin Luhats. Siit tekib hirm – kui ma olen pikemalt ära, kas ma olen pärast ka populaarne? Rääkimata sellest, et puhkusetasusid sellistel väikeettevõtjatel pole muidu, kui oma finantse pikemat ette planeerides, võimalik saada. Niikuinii on „pool palgast rahas ja pool aplausis,“ viitas Kaarel Irdi kunagistele sõnadele Märt Treier. Ka Katri-Evelin Kalaus oli nõus, et mõned inimesed tajuvad ebamäärasust ohtlikuna ja see võib neile terviseprobleeme, näiteks ärevushäireid kaasa tuua. „Psühholoogi juurde võib tulla ka enne kui häire on välja kujunenud,“ võttis ta hirme maha.

Tundub, et Indrek Maripuu on praeguseks leidnud tasakaalu määramatuse ja korrastatuse vahel. „Esimesel aastal kui, maale oma loovkoolituse mõttega läksin, tabasin end kord keset päeva suusatades mõttelt – mina siin suusatan ja teised on tööl? Järgmisel aastal mõtlesin aga sama mõtet juba positiivselt - näe, mina siin suusatan, teised on tööl!“ rääkis ta. Tihedast töötempost tulenevaid pingeid saab ta maha laadida kohe maja taga metsas ja sellest on suur abi.

Liigne rahulolu pole samuti hea – positiivne rahulolematus viib edasi. „Loovhingele on kerge rahulolematus ja ebamugavustunne vajalik, et oma loominguga uuele tasemele jõuda. Ja tihti nad isegi otsivad seda,“ kinnitas Triin Luhats.

Märt Treier viitas hiljuti läbi viidud töömotivatsiooni uuringule, mille kohaselt Eestis töötab suure õhinaga 15% inimestest, ükskõikseid on 60% ja vastu töötavaid inimesi 25%. Hollandis on need arvud 5%, 85%, 10%. „Heaoluriigid on üldise rahulolu poole teel. Hea, et Eestis saab veel asju korda saata, kuigi ohumärgid on ka juba üleval,“ viitas ta. Seega ei tundu üldise rahulolu saavutamine olevat liiga positiivne eesmärk. „Eesmärk on see, et sa oled tähelepanuga siin ja praegu kohal, jagad oma aega paljude erinevate tegevuste vahel ning ei jää oma mõtetesse kinni, siis oled õnnelik,“ võttis Katri- Evelin Kalaus kokku.