Rõõmsad taaskohtumised Helsingis Eesti disainiga

Soomlased on disainiusku. Ajalugu on neid koolitanud alates Alvar Aaltost ja Marimekkost kuni tänaste staarideni.

Soome riigi üheks kroonijuveeliks on Habitare - interjööri, disaini ja mööblimess, mis sai alguse juba 1970.aastal. Septembri teisel nädalal said kõik disainigurud kokku Helsingis ja kogu selle melu keskmes oli ka Loov Eesti koos neljateistkümne disainiettevõttega.

“Tore, et olete välja murdnud Põhjamaade disaini lavale”, oli ühe tuntud Eesti külastaja tunnustus. Tal on õigus. Põhjamaade disain on kaubamärk, mida tuntakse kogu maailmas. Seega, mis võiks veel olla parem, kui selle veduri tuules avada uksi Soomest Jaapanini.

Habitare katuse all toimunud Nordic BUZZ on pop-up väljapanek Taani, Rootsi, Soome ja Eesti disaineritelt, mis sai teoks juba kolmandat korda.

Kui Taani ja Rootsi disaineritele ei ole Soome turg ehk esimene valik, siis enamus Eesti ettevõtteid teevad oma esimesed sammud välisturule just naaberriigis.

Koostöös Marketingi Instituudiga on Loov Eesti kaks aastat viinud läbi ekspordiprogrammi PESA+, kus lisaks koolitusele ja praktilistele töötubadele on olulisel kohal rahvusvaheline mentorprogramm ja eksamiks on kujunenud just rahvusvahelisel messil osalemine.

Ettevalmistused algasid seega juba veebruaris. Woolish Knitting, Koosdisain, UNIKA Cardboard Trees, SIKSAK, ja Tie&Apron läbisid viiekuulise koolitus- ja mentorprogrammi.

Eigo Siimu (Woolish): “ Programmi algus oli väga hea meeldetuletus esimestest sammudest välisturu suunas lõpetades eksamiga Nordic Buzzil. Välismessile lähed müüma, kuid tähtis on ka tunnetada turgu, saada aru sortimendist, mis kohapeal toimib, ning hinnapunktist. Soome turg on üks esimesi, kuhu võiks katsetama minna. Programmis osalemine oli väga õige ja hea samm. Nüüd hakkad veel suuremaid samme tegema.”

Maikuus liitus meiega veel 9 ettevõtet – Annike Laigo, Lucky Laika, Sofable, NufNuf, Mokoko, Tanel Veenre Jewellery, Pillow & Pillow, Upstairs shop, Piret Kändler Ceramics - ja siis läks lahti messiks ettevalmistus, mis hõlmas koolitusi Soome turu hinnastamispoliitikast, messiboksi disainist ja väljapanekust, messikäitumisest jne.

Kogu suve töötasime ühtse meeskonnana, kus Loov Eesti tegeles tehnilise korralduse, Marketingi Instituut koolituste ja ettevõtjad oma väljapanekute ettevalmistamisega.

Täna saame kinnitada, et meie kõigi töö kandis vilja!

Viis päeva Helsingis pakkus meile ca 55 000 messikülastajat, hulgaliselt ärikontakte, koostööpartnereid ja positiivseid emotsioone.

Tanel Veenre omanimelise ehtebrändi vikerkaarevärvilise väljapanekuga hindas kõige kõrgemalt just disainerite omavahelist võrgustumist. Pole ju ka Eestis eriti sagedasti kohtumisi, kus rääkida ja arutleda disaineri ja ettevõtja tegemiste üle.

Soomlaste äratundmisrõõm Eesti disaini kohates oli siiras. Mitmedki olid meie disainerite tooteid varem näinud ja Tallinnast ostnud, nüüd täiendati kollektsioone või lasti endid lummata millestki uuest.

Paljuski on soomlaste eelistused ja maitse sarnased eestlastele. Hinnatakse naturaalseid materjale, puhast ja kvaliteetset teostust ja nii said tõelisteks müügihittideks Koosdisaini linased kodutekstiilid, Woolishi villased pleedid, Piret Kändleri keraamika, Lucky Laika isikupärase illustratsiooniga sisustustooted, Annike Laigo põhjamaisest minimalismist kantud disainelemendid ja nutika lahendusega lipspõll, mis sai läbimüüdud juba messi teisel päeval.

Ettevõtjad tegid oma tööd väga hästi ning märkimisväärne müügikäive andis kinnitust, et ollakse õigel teel. Kogu messi vältel pakuti osalistele ka mentortuge, mida ettevõtjad väga kõrgelt hindasid.

Anu Rajamäe (Koosdisain): “Kõik põhiasjad olid professionaalselt ära organiseeritud ja saime keskenduda „oma asjale“. Meil vedas kõigega!”

Tarieli Lipartia (Lucky Laika) lisas: “ Lisaks logistilisele toele toodi meie juurde inimesi, kes võiksid meie toodetest huvitatud olla, loodi meie heaks kontakte, pandi kõiges õlg alla. Sain teada, kuidas asjad käivad!“

Nordic BUZZ oli kogu Habitare jaoks nagu kirss tordil. Uued, värsked, innovaatilised disainbrändid, millest enamik alles teeb esimesi maailmavallutuslikke samme, täiendasid üksteist ja pakkusid messikülastajatele hulgaliselt emotsioone.

Nordic BUZZ andis välja ka kõige jätkusuutlikuma ja suurima äripotentsiaaliga disainiettevõtte tiitli. Sel korral pärjati selle tiitliga Eesti nahkaksessuaaride bränd Mokoko Labs. Auhinnaks andis Habitare välja tasuta eksponeerimisala järgmise aasta messil. Palju õnne veelkord nii Mokoko’le kui ka kõigile teistele, sest eesmärgid said täidetud ja võitjate päralt on tulevik.

Loov Eesti hoiab endiselt oma toetavat pilku kõigil meie programmide vilistlastel ja PESA+ programmi uksed on juba avatud uutele tulijatele.

Seiklus algab uuesti!