Selgusid ettevõtted, kes alustavad 8-kuulist arendusprogrammi PESA!

Loov Eesti avas pidulikult 8-kuulise arendusprogrammi PESA, kus alustas juba 6. lend. Koostöös Eesti juhtivate konsultantidega arendatakse ideedest läbilöögivõimelised uued tooted ja teenused.

Konkursile laekus kokku 40 avaldust üle Eesti, saartest Ida-Viruni. Valiku tegemine ei tulnud žüriiliikmetel kergelt, avalduste kõrge taseme tõttu otsustati programmi vastu võtta 26 ettevõtjat. Loov Eestil on hea meel, et nii palju tublisid ja säravaid ettevõtjaid on oma uudsete ja huvitavate mõtetega jõudnud meie programmi!

Žüriisse kuulusid Indrek Maripuu (Loovusait), Sixten Heidmets (tootedisainer), Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut) ja Eva Leemet (Loov Eesti).

“PESA programmi alustavat lendu iseloomustab ideede mitmekesisus ja piirkondilk ulatus.

Tähtis on, et ettevõttel oleks turukõlblik idee ja võimekas meeskond, siis on programmist ettevõttele maksimaalselt kasu, ” sõnas Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

PESA keskkonda on koondatud info ärimudeli arendusest, toote -ja teenusedisainist, turundusest ja investeeringutest. Sel aastal leiab 8-kuulisest inkubatsiooniprogrammist nii nahast aksessuaare, keraamikat, käsitöö- ja disaintooteid ning ka mitmeid põnevaid teenuseid. Kindlasti kuuleme üsna pea ka nende saavutustest!

Esimese kohtumise lõpetas intellektuaalomandi loeng, et kõik alustavad ettevõtjad teaksid, kuidas oma õigusi kaitsta. Esinejaks oli PWC Legal advokaat Pirjo Jha, kes on spetsialiseerunud intellektuaalse omandi küsimuste lahendamisele. Need võivad esialgu tunduda alustavatele ettevõtjatele küll keerulised ja raskesti hoomatavad, kuid on äärmiselt vajalikud teemad.

Loov Eesti soovib kõigile alustavatele ettevõtjatele tuult tiibadesse!

Projekti toetab EAS Euroopa Liidu Regionaalfondi vahenditest.