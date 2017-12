Suurim disainiturg juba sel pühapäeval

Sel pühapäeval, 17. detsembril toimub Kultuurikatlas jõulueelne Disainiturg "Jõuluks koju", kust saab osta jõulukingitusi 110 disaineri loomingust.

Juba seitsmendat korda toimuv Baltikumi suurim Disainiturg “Jõuluks koju” leiab aset jõulueelsel pühapäeval, 17. detsembril Kultuurikatlas (aadressil Põhja pst 27a).

Katla avarates ruumides saab osta ja tutvuda Eesti ja Baltikumi põnevaimate disainerite ja disainibrändide loominguga. Hoolega selekteeritud toodete valik on turul lai ning kingitusi leiab nii suurtele ja väikestele ning osta saab nii rõivaid, aksessuaare, ehteid, kotte, illustratsioone, sisustustooteid, mööblit, raamatuid, vaipu, kunsti, lasteriideid ning palju muud. Kohapeal saab ka osta Tank wrapperi pakkepabereid või lasta oma kingi kohe ära pakkida.

Disainiturul on väljas 110 disaineri looming ning lisaks juba tunnustatud disaineritele ja brändidele tutvustab Eesti Disainikeskus turul ka noori ning alles alustavaid brände.

Disainerid ja brändid müüvad disainiturul eriti heade soodushindadega tooteid ning esitlevad ka spetsiaalselt turu jaoks valminud erikollektsioone ja koostööprojekte.

Ostlemist-uudistamist turgutavad kohapeal DJ-d, käsitöökohv ja tänavatoit.

Turg on avatud pühapäeval, 17. detsembril kell 11-19

Sissepääs 1€

Turul osalevad disainerid ja brändid:

TEKSTIIL: Woolish, ZIZI Disain, Reet Aus, KOOSdisain, Multistab, ( BETWEEN ), TRIINU PUNGITS, EERIN, Kalamaja Printsess, LIISA SOOLEPP, KO!, Crystal Rabbit, Villapai, Marit Ilison, HERTTA, Ratchet Notion, Kaaren Stuudio, Kristel Kuslapuu, Mari Masso kübarad, miDeer

TOOTED: Nufnuf, Arkiplant, Ööloom, DeMoog Design House, Annike Laigo, Tuuts kokanoad, Helge Kodu, Upstairs Studio, Markus Koistinen / Kästinen Wörkshop, Mondo, TOKU, Tipitiri, ExtraWize, Varm Counrty, Valhalla Living, Minumo, CAIO, "Floora" ja Handle with Care, Pillezoo , Moepusle, Moco

LAPSED: Disainistuudio Muna, Kadrioru Karud, Bebe Organic, Feltive, Höp, Smalland, Mini Lotta, Trallibussikoondis, MÖH. Klikklakk

KERAAMIKA, KLAAS: Nüüd Ceramics, KARM-EN-SAAT, Raili Keiv, Hele keraamika, Birgit Pählapuu disain, Andra Jõgis Studio, ARRO KERAAMIKA, Marion Isabelle Varik, SUME

EHTED: Lentsius Design. Seco by Jane Aus, Ehted inimestele, Tadam!, Birgit Skolimowski Jewellery, KEDRINA, Tanel Veenre Jewellery, Lisa Kroeber Jewellery, SOMA Jewellery, Linda al-Assi Jewellery, Katrin Veegen Jewellery, Eesti Kunstiakadeemia, ehte- ja sepakunsti eriala, Sigrid Kuusk, Front, NyxDisain, Kaire Rannik Jewellery, Good Bad Not Ugly by Ester Faiman, Anneli Tammik, Wuruhi, Anu Samarüütel

NAHK: Mokoko, Inga Radikainen, SKIIWI, Stella Soomlais stuudio, MÄRSS, Stuudio Nahk, MIRGOODS, Talkativ, Piret Loog, Nulku

ILLUSTRATSIOON: Krõõt Kukkur Illustrations, Bold Tuesday, AW, Marjabon, Prints by TM, Masina Studio, Tank Wrapper, Type Tomorrow, Kahvliahvi Kokakool, Tiks

TOIT, JOOK: Hi Matcha, KOKOMO Coffee Roasters and Brewers, Tauraite Sõstar&Pipar, Kasekunst, Skuup

KOSMEETIKA: D'DIFFERENCE, Tilk!, MOSHI, MUKK, Tuul, Sõsar