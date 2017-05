Tallinn Music Week osaleb üleeuroopalises projektis, mille eesmärgiks on toetada naiste rolli muusikas

Ühendkuningriigi muusikaorganisatsiooni PRS for Music juhtimisel sai Euroopa Liidu kultuuritoetuse raamprogrammi Loov Euroopa poolt 200 000 eurose toetuse projekt „Keychange“, mille eesmärgiks on edendada naisartistide ja naisettevõtjate rolli Euroopa muusikaväljal.

„Keychange“ nimelise algatuse partneriteks on Tallinn Music Weeki kõrval Euroopa ja Kanada juhtivad muusikatööstuse festivalid Iceland Airwaves, BIME (Hispaania), Reeperbahn Festival (Saksamaa), The Great Escape (Ühendkuningriik), Way out West / MusickCentrum (Rootsi) ja Mutek (Kanada) ning osalejariikide muusika ekspordi- ja arenduskontorid, sealhulgas Music Estonia. Projekti partneriteks on ka Spotify ja Islandi esitajate ühing STEF.

Projekti raames toimuv Creative Lab pakub tuge 35 Euroopa naismuusikule ning 30 loovettevõtjale. Lisaks võimaldavad „Keychange“ erinevad tegevused sadadel muusikutel ja loovtööstuse esindajatel osaleda projekti koolitusprogrammis ning sotsiaalmeedia kampaanias.

„Keychange“ fookussündmus toimub 2018. aasta 2.–8. aprillini toimuval Tallinn Music Weeki festivalil. Lisaks võimaldatakse programmiga liitunud naisartistidel osaleda teiste partnerfestivalide raames toimuvatel üritustel ja loovlaborites. Finaalüritus peetakse 2019. aastal Brüsselis Euroopa Parlamendis, kus partnerid esitlevad ühiselt projekti muutuste manifesti.

Loe veel

“Sellest, et muusikatööstus on meestekeskne äri, on palju räägitud, oluline on aga vaadelda muusikavaldkonda sisulisemalt,“ sõnab Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna. „Tuleb kanda hoolt, et andekatel naistel oleks meestega võrdsed võimalused tegutseda autori, helilooja, produtsendi, miksija, firmaomaniku, DJ, trummari või kellena iganes. TMW on tõeliselt uhke võimaluse üle osaleda antud ettevõtmises, kuna usun, et sedavõrd mõjukate partneritega suudamegi teemale ka silmaga nähtava fookuse tekitada ja tulemusi luua. Tegemist on senisest ühe mastaapseima rahvusvahelise Loov Euroopa projektiga, mis Eesti muusikavaldkonda jõudnud ning ühtlasi on see taas tõestuseks, milliseid võimalusi loob ühtsesse Euroopa kogukonda kuulumine. Oleme võtnud nõuks TMW 10. sünnipäeval naiste rolli muusikas ja ühiskonnas eriliselt rõhutada.”

Toetudes PRS sihtasutuse kogemusele teedrajava Women Make Music fondi käivitajana, on „Keychange“ koostööprojekti eesmärgiks ergutada muusikavaldkonna talendi ja innovatsiooni arengut, luues uus rahvusvahelisi esinemis-, koostöö- ja koolituse võimalusi naisartistidele ja naissoost muusikavaldkonna uuendajatele, kes on valmis uutele turgudele sisenema. Projekti pikaajaliseks sihiks on Euroopa muusikatööstuse status quo muutmine, kiirendades naiste artistliku ja majandusliku väärtuse tõusu ning toetades vastavaid rahvusvahelisi koostöid.

Kõik projekti poolt toetatavad artistid ning muusikauuendajad valitakse läbi nominatsiooniprotsessi, mida viivad läbi kohalikud partnerid ja muusikatööstuse esindajad. Ühine žürii koosistumine leiab aset 2017. aasta septembris Saksamaal Hamburgis Reeperbahni festivalil.