Tartu Loomemajanduskeskusele laekus rekordiline arv uusi äriideid

Tartu Loomemajanduskeskuses eelinkubatsiooni programmi esitati sel aastal rekordiline hulk taotlusi – keskuse kolmekuulisest äriplaani loomise programmist soovib osa saada 39 loomeinimest.

Taotlusi esitati nii moekunsti, audiovisuaalvaldkonna, graafilise disaini, tekstiilidisaini, muusika ja mängude loomise valdkonnast kui ka neist valdkondadest, mis vajavad oma tootearenduses disaini toetavat poolt. Loomemajanduskeskuse jaoks oli positiivne ka see, et programmiga liitujate hulgas on mitmeid meeskondi. Senine kogemus on näidanud, et koos tegutsedes jõutakse kaugemale.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhi Reigo Kuivjõgi sõnul näitab rekordiline taotlejate hulk ennekõike tugevat usaldust loomemajanduskeskuse teenuste vastu. „Meie maine on muutunud kultuuriklubist äriliselt kasulikuks nõuandjaks. Usun, et peamine põhjus selleks on varasematest lendudest välja kasvanud edukate ettevõtete eeskuju, mis ongi parim tunnustus nõuandvale organisatsioonile.“

Siiski ei pääse kõik taotluse esitajad eelinkubatsiooni programmi, vaid nende hulgast tehakse valik. Järgmisest nädalast algab õppetsükkel, mille jooksul kirjutatakse valmis äriplaan ja kaitstakse seda enne jõule komisjoni ees.

Äriplaani edukalt kaitsnutel on võimalik liituda Tartu Loomemajanduskeskuse põhiinkubatsiooniga ning taotleda rendiruume keskuse hoonetes.