Tootearenduse meistriklass viib ettevõtted uuele tasemele

EAS koostöös Eesti Disainikeskuse ja BDA Consultinguga kutsub ettevõtteid osalema oktoobris alustavasse tootearenduse meistriklassi, mis aitab ettevõtetel arendada rahvusvaheliselt edukaid tooteid.

Eesti ettevõtetele on kokku pandud programm, kus parimate Eesti ja Taani äri- ja tootearenduse tippspetsialistide juhendamisel arendatakse uusi rahvusvaheliselt edukaid tooteid ning teenuseid.

“Tootearenduse meistriklassis ei lihvi me 9 kuu jooksul ühte ideed, vaid püüame tekitada terve pilve uusi mõtteid ja võimalusi, mis justkui värskendavad mullid klaasi põhjast kihisedes tõusevad ja seeläbi ettevõtte arendust turgutavad,” selgitab Martin Pärn, tootedisainer, õppejõud ja meistriklassi koolitusjuht.

Tootearenduse meistriklass on loodud ettevõtetele, kes juba arendavad või soovivad tuua turule uusi tooteid või teenuseid ning soovivad selleks kasutada kõige kaasaegseimaid tootearenduse meetodeid nagu kliendi vajadustest lähtumine, disainmõtlemine, teenusedisain, kiire prototüüpimine ja testimine jmt.

Taani tootearenduse eksperdid toovad meistriklassi raames välismaa parimad praktikad Eestisse. Anders Bang Kiertzner, Attention Groupist sõnab: „Eesti ja Taani on väga sarnased. Mõlemad riigid on väikesed, heade ressursside ning suutlikkusega, kuid paraku piiratud väljavaadetega. Taani on suutnud saavutada rahvusvahelist tuntust paljudes teadmismahukates sektorites, näiteks tervise- ning transpordisektoris, rohetehnoloogias ja paljudes muudes valdkondades. Oleme olnud nende ettevõtetega tihedalt seotud juba aastaid ning nüüd soovime tuua parimad praktikad ja juhtumiuuringud Eesti ettevõteteni."

9 kuud vältav meistriklass sisaldab koolitusi, seminare ja personaalset mentorlust ning käsitleb teemasid nagu tootestrateegia, disainmõtlemine, prototüüpimine ja testimine, teenusedisain, uue toote tasuvuse hindamine ning tootmisesse juurutamine. Meistriklass pakub osalejatele 10 põnevat koolituspäeva ning 30 tunni ulatuses mentortuge õpitu rakendamiseks ettevõttes.

„Eesti ettevõtted vajavad tootearendusele ambitsioonikat lähenemisviisi, mis võimaldaks neil tuua strateegia ja operatiivtegevuste kõrvale tasakaalustamiseks uue väärtuse ja ajakohased tooted. Usume, et igal ettevõttel on midagi pakkuda ja me tahame seda nendega koos arendada,“ lisavad Taani partnerid ambitsioonikalt.

Meistriklassi tulemusena on ettevõtetel praktilised teadmised ja kasulikud tööriistad tootearenduprotsessi juhtimiseks oma ettevõttes ning nad on valmis uute ja paremate toodete ja teenuste turule toomiseks.

Koolitustel käsitletakse selliseid teemasid nagu tootestrateegia, disainmõtlemine, tootearendus, prototüüpimine ja testimine, tootmine ja logistika, teenusedisain ja ärianalüüs.

Esita avaldus hiljemalt 18.09: https://www.eas.ee/teenus/tootearenduse-meistriklass/.

Esimesed grupid alustavad tootearenduse meistriklassi programmiga oktoobris ning novembris 2017.

Projekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasdest.

Meistriklassi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat ettevõttest) on 1900 eurot (+km). Ettevõte saab vähese tähtsusega abi (VTA) 9500 eurot.

Lisainfot: tootearendus@disainikeskus.ee