FLOWB on uudne kaugliini bussidesse terviklikult disainitud töökoht, mis suurendab nii kasutaja privaatsust ja töö tegemise mugavust kui kohtade arvu bussis.

FLOWB on uudne kaugliini bussidesse terviklikult disainitud töökoht, mis suurendab nii kasutaja privaatsust ja töö tegemise mugavust kui kohtade arvu bussis. Autorid: Rainer Lepik, Veiko Salumäe, Denizay Apusoglu

Täna, 12. jaanuaril kell 15-17 Tallinnas LIFT99 (Telliskivi 60a) saalis toimuval arenduste EXPOl esitlevad Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid uusi lahendusi, mis muudavad töö tegemise olemust ja tähendust.

„Juba praeguseks on mobiilne, paindlik ja projektipõhine töö laialt levinud, kuid tööga seotud tooted, teenused, keskkonnad ja praktikad ei arvesta veel töö olemuse muutustega,“ selgitab Design & Engineering tudengite ülesande tausta disaini prof. Martin Pärn. „Loodud visualiseeritud lahendustest on mõned spekulatiivsed ja mängivad arendamisel olevate tehnoloogiate kasutamisvõimalustega , samas mitmed esitlusele tulevad kontseptsioonid on juba küpsed tänases olustikus toodeteks või teenusteks saama ning töö tegemist reaalselt uuele ehk WORK 2.0 tasemele viima.“

EXPOl on kõigil huvilistel võimalik lähemalt tutvuda disainerite ja inseneride koosluste sügissemestril loodud seitsme kontseptuaalse lahendusega:

• Gamico on suhtlusplatvorm pidevalt muutuvatele kooslustele, nt globaliseerunud tööturul, mis aitab mängude kaudu uute või ajutiste kolleegide ja meeskondadega sujuvamalt ja kiiremini usaldust ja tutvust luua. Autorid: Hadi Alavi, Sophie Farines, Mati Uustal, Klarika Mäeots.

• Core on moodulitest koosnev kokkupandav ruumitekitaja, kus töögrupid saavad digitahvlil hõlpsalt ideid visualiseerida ja arendada. Core sobiks kontorisse või töökeskkonda ja aitaks tiimidel nt avatud kontoris teisi häirimata väikse töörühmaga eralduda. Pilvefunktsioon võimaldab kasutajatel talletada ja ligipääseda materjalile igal ajal ja kohas läbi Core nutiseadme. Core muudab tiimitöö inspireerivaks ja efektiivseks. Autorid: Basaran Cabuk, Neriman Asli Atalay, Vlad Shvets, Arnav Khan.

• Joey on taskusse mahtuv kokkuvolditav uue põlvkonna tööriist, mis asendab arvutit, võimaldades töötada kõikjal. Joey muudetava suurusega ekraan ei lase tööl enam dikteerida seadmevalikut, vaid seade kohandub vastavalt töö iseloomule. Autorid: Anette Sepp, Tõnis Voitka, Volkan Göktürk, Alise Lezdina.

• Nordic Siesta on venitustool, millesse on integreeritud valgus- ja heliteraapia. Põhjamaistesse kontoritesse mõeldud tool aitab istuva elustiiliga inimestel kaamoslikust kliimast tingitud meeleolusid leevendada. Autorid: Merle Randmäe, Holger Mets, Liina Vaino.

• SmartER on integreeritud nutisüsteem, mis täielikult muudab erakorralise meditsiini osakonna visiidi kogemust. Patsientide rahuolu tõuseb, sest nad ei pea EMOs liiga kaua aega veetma ning medpersonali stress langeb, sest SmartER võimaldab neil ühele patsiendile rohkem ja paremat abi anda. Süsteem kasutab sensortehnoloogiat, infohaldust ja reageerimisrakendust. SmartER, see on hooliv innovatsioon. Autorid: Karel Reisko, Marlot Johanna Blaak, Elisa Männisalu, Emre Ayaz, Chakradhar Naidu.

• Clark on häältuvastusel põhinev rakendus, mis võimaldab lisaks ülesannete salvestamisele, nende organiseerimisele ja meeldetuletustele treenida ka mälu nii käskluste kordamise kui seoste loomise läbi.

Autorid: Joel Kotsjuba, Roosi Keva, Andrej Kmeť, Arno Peever.

• FLOWB on uudne kaugliini bussidesse terviklikult disainitud töökoht, mis suurendab nii kasutaja privaatsust ja töö tegemise mugavust kui kohtade arvu bussis.Autorid: Rainer Lepik, Veiko Salumäe, Denizay Apusoglu.

Esitlus on avalik ning kõik huvilised on oodatud töödega tutvuma ja tudengitega diskuteerima. Projekte juhendasid Martin Pärn ja Ruth-Helene Melioranski.

Ideed arendati välja teist aastat järjest disaini- ja arhitektuuriajakirja Domus poolt Euroopa 50 parima disainikooli hulka valitud õppekava Design & Engineering rahvusvahelisel magistrikursusel. Tudengid uurisid tänapäeva ja tuleviku töötamise viise ning otsisid uue töö ehk WORK 2.0 valdkonnas erinevaid ärivõimalusi, keskendudes tehnoloogilistele ja sotsiaalsetele arengutele, mis mõjutavad töö tegemist, inimeste käitumist tööl ja inimeste suhet töösse.

Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheline magistri ühisõppekava Design and Engineering/Disain ja tootearendus eesmärgiks on siduda teadus, tehnoloogia ja disain ühtseks loovaks distsipliiniks. Õppekava toetub kasutajakesksele lähenemisele, arendustegevusele ja ettevõtluse ning majanduskeskkonna mõistmisele ja loob seeläbi viljakama pinnase innovaatiliste tootelahenduste väljatöötamiseks.