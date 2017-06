Tule räägi kaasa: Linnafoorum otsib põhjuseid Tallinna linnasüdames viibimiseks

Tallinna linnasüdant ootavad muutused on nii suured, et läbimõeldud ja kaasaegse linnaruumilahendusega saaks praegu lahendada Tallinna linnasüdame põhiprobleemi, killustatuse.

Järjekordne Linnafoorum keskendub sel korral Tallinna linnasüdamele, otsides visioonikat ja kaasaegset lahendust lähiaastail kiiresti muutuvale Tallinna linnasüdamele.

"Tallinna linnasüdames toimuvad suured muutused nagunii, meie valik on, kas laseme neil juhtuda või juhime neid eesmärgistatult," rõhutas Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg. „Kui suudame praegu ohjad enda kätte võtta ja luua koos linnaga läbimõeldud visiooni linnasüdamest, suudame luua kaasaegse ja elava linnaruumi. Kui selle tegemata jätame, peame ilmselt aastakümneteks leppima hea linnaruumi asemel lihtsalt transpordikoridoridega.“

Lähiaja suurimad muutused Tallinna linnasüdames on Tallinna Peatänava rajamine, nn Kaubamaja kvartali ümberehitus, Tammsaare pargi ümberehitus, Viru Keskuse uuendamine, uued kõrghooned nn EKA krundil jms. "Linnafoorum ei tegele majade, vaid majadevahelise ruumiga - me otsime vastust küsimusele, milline peaks see linnaruum olema, et inimestel oleks seal hea olla isegi kehva ilmaga," rõhutas Järg. "Suuresti tähendab see linnasüdame liikumis- ja tegevusruumi lahendamist, kus pead panevad kokku arhitektid, linnaruumieksperdid, kogukonnad, piirkonna ettevõtjad ja Tallinna linn."

Linnafoorumi fookuseks oleva avaliku liikumisruumi hulka kuuluvad ka linnasüdame sõidu- ja kõnniteed, pargid ja väljakud, aga ka hoonete ja inimeste kokkupuutepunkt ehk esimesed korrused. Seekordne Linnafoorum ei tegele linnasüdame hoonestusega.

Järgi kinnitusel on Tallinna linnasüdant ootavad muutused nii suured, et läbimõeldud ja kaasaegse linnaruumilahendusega saaks praegu lahendada Tallinna linnasüdame põhiprobleemi, killustatuse. "Tallinna linnasüda torkab silma selle poolest, et koosneb justkui funktsionaalsetest saarekestest, mis on üksteisest eraldatud liikluskuristikega," märkis Järg. „Parim hetk selle parandamiseks on just praegu, enne suuri muutusi linnasüdame hoonestuses. Praegu läbimõeldult tegutsedes saame killustatud südalinnast luua elava linnasüdame, kus inimesed viibiks mitte sellepärast et peavad, vaid sellepärast et tahavad.“

Linnafoorum: Millist linnasüdant me soovime?, toimub 13.-14. juunil Viru Keskuse parkla kõrgeimal, lahtisel korrusel (endise Katsekino asukoht), moderaatoriks on Urmas Vaino.