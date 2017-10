Üleeuroopalise e-valitsemise startup võistluse eGovernance Solutions võitis PSII

Võistlused toimusid 6. oktoobril Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames peetaval ministrite e-valitsemise teemalisel konverentsil Kultuurikatlas. Finaalis osales 5 meeskonda, kes esitlesid innovatiivseid lahendusi avalikele teenustele.

"E-valitsemise võistluse finaal toimub väga toredas kontekstis, Tallinnas toimuval ministrite e-valitsuse konverentsil, kus on koos Euroopa digiministrid ja valdkonna tippspetsialistid. Startupid keskenduvad oma ärimudelites sageli erasektorile, mistõttu olen rõõmus, et saame noortelt idufirmadelt uusi ideid ka avaliku sektori jaoks," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo auhinnatseremoonial.

I koha saavutas startup nimega PSII, mille platvorm leiab avalikest registritest personaalset tundlikku informatsiooni. Valitsustel on kohustus tagada oma kodanike andmete turvalisus. See lahendus võimaldab valitsustel efektiivselt otsida andmelekkeid ja need kõrvaldada. Võitjameeskonda premeeriti 5000 euroga, et ideed edasi arendada ja eksperte kaasata Lisaks võimaldatakse neile 2. päevane mentortugi Eesti e-Riigi tippekspertide poolt.

PSII-le järgnes Statlab ja PublicJob.ro. Kolm parimat võistkonda võtavad osa ka 16. novembril Kopenhaagenis toimuvast Creative Business Cupi finaalist, et tutvustada oma ideed ja luua uusi rahvusvahelisi kontakte.

Loe veel

“Tegemist on ühe äärmiselt akuutse, eurooplasi puudutava teemaga. Järgmisest aastast jõustub uus andmekaitse direktiiv ning see on reaalne tööriist, millega valitsused saavad veenda inimesi, et nende andmed on kaitstud,” kommenteerib võitjat žüriiliige Linnar Viik.

Finalistide kui ka poolfinalistide kohta saate lugeda täpsemalt siit - https://www.looveesti.ee/en/e-governance-competition/

Žüriisse kuulusid Kaja Kallas, Andres Kütt, Linnar Viik ja Rasmus Wiinstedt Tscherning.

“Nendel startuppidel on võimalus teha midagi murrangulist. - muuta viisi, kuidas me mõtleme, teeme ja loome avalikke teenuseid. Nende lahendusteni jõudmine on keeruline teekond, mis nõuab tõsist läbimõtlemist ja juhendamist, kuid on ühtlasi ka võimalus luua side valitsuse ja inimeste vahel,” sõnas Rasmus Wiinstedt Tscherning, Creative Business Cupi tegevjuht.

eGovernance võistlusele saadeti kokku 23 avaldust seitsmest riigist.

Creative Business Cup (CBC) on globaalne ettevõtluskonkurss, mida korraldatakse Taanis ning millega on liitunud 60 riiki üle maailma. Selle eesmärgiks on tõmmata tähelepanu loomemajandusele ja loovuse rakendamise olulisusele innovatsioonis.

CBC alavõistlust Creative Business eGovernance Solution konkursi korraldab Loov Eesti koostöös Põhjamaade Ministrite esindusega Eestis ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Projekti kaasfinantseerivad Kultuuriministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondist.