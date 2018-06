Vaata, millised ettevõtted lõpetasid Loov Eesti inkubatsiooniprogrammi sel aastal!

„Nii palju ideid, mis tänaseks on saanud kindlama vormi, on valmis alustama oma kestvat teekonda ettevõtluses. Meil on hea meel, et oleme saanud olla selle teekonna päris alguses toeks, sest kõikide nende ettevõtete taga on toredad ja ettevõtlikud inimesed, kelle silmad säravad ja ideed lendavad,“ sõnas Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Peale nende on oma toodanguga valmis eksportturgudele minema ka PESA+ programmi lõpetanud ehtebränd Lisa Kroeber Jewellery, looduslik tootesari LoodusSpa, looduskosmeetika Berrichi, spaakosmeetika bränd loond°, puidust kõrvarõngaid ja naiste käekotte tootev Baia Decor, nahast lipse ja aksessuaare valmistav DeMoog Design House, vineeri ning kergmaterjalide laserlõikuse ja –graveerimise ning disainimise ja tootmisega tegelev ettevõtte KR Stuudio ning käsitööna valmivad Amii lõhnaküünlad.

Lisaks neile lõpetasid Jaanika Kikkas ja Eve Reincke Eesti disainisaadikute ehk agentide ettevalmistusprogrammi “SILD”, mille eesmärgiks on suurendada Eesti disaini eksporti läbi välisturul tegutsevate disainisaadikute võrgustiku.

Kõiki alustavaid ettevõtjaid saad näha sel puhul välja antud kataloogis.

“Veebipõhine tootearendusprogramm PESA on andnud tuule tiibadesse paljudele ettevõtjatele. Tänapäeva kiires ühiskonnas, kus tuleb võimalikult mobiilselt hakkama saada, on PESA olnud heaks võimaluseks loovinimestel hankida uusi teadmisi tootearendusest, turundusest, äriplaani koostamisest, finantseerimise planeerimisest kui ka strateegilisest juhtimisest,” sõnas Kersti Kilg, PESA programmi koordinaator.

Täname kõiki koolitajaid, mentoreid ja koostööpartnereid, kes kõik oma panuse PESA ja PESA+ programmi andsid ning osalejatele tuult tiibadesse puhusid.

PESAkaid koolitasid Indrek Maripuu, Anu-Mall Naarits, Sixten Heidmets, Margus J. Klaar, Dan Mikkin, Aet Alev, Eva Leemet, Jaan Järv ja Argo Sildvee, Matis Metsala, Aet Alev, Kersti Kilg, Eero Kotli.

PESA inkubatsiooniprogrammi pakub Loov Eesti koos Marketingi Instituudiga ning sel hooajal olid koostööpartneriteks ka Neitsijärve Loovusait, Järvamaa Arenduskeskus ja Ida-Viru Loomemajanduskeskus, Läänemaa Käsitöö Liit, Saaremaa Loomemaja, Hiiumaa Arenduskeskus, Väärt Raplamaa Toode.

PESA, PESA+ ja SILD on Loov Eesti+Maa programmi osad. Projekti rahastatakse EASi ja Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide ja Swedbanki abil.