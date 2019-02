Võta õppust: Kuidas loomeettevõtjana läbi lüüa ja millal eksportimisega alustada?

Lisa kasutab oma toodete ekspordil agendi, Jaanika Kikkase abi. Foto: Loov Eesti

“Ruumilabori 15 tegutsemisaasta jooksul oleme loonud arvukalt disaintooteid. Väga paljud mõtted aga jäävad sahtlipõhja seisma. Sarnane saatus olnuks ka lipspõllel kui idee poleks realiseerunud konkursil "Meeste Asi". Just sealt sai lipspõll tuule tiibadesse,” rääkis Andres Labi.

“See oli super ajastus. Lipsuga põll peegeldas kõike seda, millisena kujutletakse kaasaegset edukat meest: mehelik, šikk ja oskab hästi süüa teha. Kuni konkursini oli tegemist lihtsalt ühe humoorika ideega. Kasvav huvi toote vastu aga pani mind valiku ette: kas lüüa käega või leida võimalused selle laiemaks tootmiseks ja müügiks. Otsustasin viimase kasuks ja sealt algas ka plaanide tegemine,” selgitas ta.

Labi sõnul on tema ettevõtte areng olnud etapiline, nagu firmadel ikka. “Kui esimeses järgus oli eesmärk stabiilne tootmine paika saada, siis järgmine samm oli toodet kohalikul disainimaastikul tutvustada. Järgnesid erinevad messikülastused, turundustegevus, kirjavahetused jms. Tekkisid agendid ja välismaa edasimüüjad,” kirjeldab ta lühidalt ettevõtte etappe. Lisaks ütleb ta, et mitmeid tegevused on toimunud ka EAS toel, mis on olnud abiks mitte üksnes rahaliselt, vaid ka tegevuskava koostamisel.

“Elus kehtib huvitav paradoks: plaane tegemata ei juhtu midagi. Asjad hakkavad hargnema vaid tegevusi planeerides ja loomulikult esimesi samme astudes,” ütleb Labi ja lisab: “Iroonia on aga selles, et harva lähevad asjad nii nagu planeeritud ja ma ei räägi ebaõnnestumistest. Plaanitust erinev tulemus ei tähenda tingimata halba lahendust.

Üks olulisemaid omadusi eesmärkide saavutamisel on fokusseeritus. Oluline on hoida siht silme ees. Nagu kirikutorn sihina majakatuste vahel. Vahet pole, millist tänavat pidi talle lähened.”

Ka Lisa sõnab, et alati õpitakse oma vigadest. “Ilma valesti või teisiti läinud asjadeta poleks võibolla juhtunud mõningaseid teisi häid asju. Alati täiustan oma disaine, esitlusi ja tooteid. Ma olen õnnelik, et mind tänaseks aitab partner ja üks tööline,” räägib ehtekunstnik oma plaanide teostusest ning paiskab õhku küsimuse, et võibolla oleks parem olnud alustada juba varem sellise toega.

“Ma arvan, et ma olen õigel teel oma eesmärkide saavutamiseks. Loomulikult vajab kõik kannatlikkust, ettevalmistamist ja rasket tööd. Tooted peavad olema õiged, välisturule sisenemiseks pead omama kontakte ja ettevõtel peab olema piisavalt vahendeid,” räägib Lisa sellest, millega peab arvestama, et disainimaailmas hakkama saada. Ta lisab, et seatud eesmärk on päris kõrgel ja sinna jõudmine võtab mõne aja. “Olen õnnelik iga uue võimaluse üle!”

Nii nagu Lisa Lohu ambitsioon on vallutada maailm, on sarnane soov ka Tie&Apron’il. Lipspõllesid tootva ettevõtte plaan on jõuda Jaapani ja USA turule. Mõlemal suunal on juba tegevused alanud, kuid teha on veel väga palju.

Andres Labi sõnul sobib Eesti suurepäraselt uute ideede testimiseks, laiema publiku võitmiseks on aga vaja vaadata juba kaugemale. Tema sõnul aitas Loov Eesti ekspordiprogramm PESA+ välja mõelda, kuidas see plaan ellu kutsuda.