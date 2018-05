Ettevõtlusega alustamine peab olema raske

DeMarco ja mitmed teised autorid toovad ettevõtlusalastes raamatutes välja asjaolu, et edu saavutamiseks ettevõtjana on vaja monopoolset seisundit. Vähemalt mingiks ajaks on Sul vaja leida võimalus müüa midagi, mille juurdehindlus on 600+ protsenti. Sellise juurdehindlusega on Sul võimalik tekitada kapitali millega saab rahastada ettevõtte kasvu. Kui korralik kuuekordne juurdehindlus pole võimalik, siis tuleb minna teist teed mööda ja loobuda täielikust omandist. Enamik startup'e ei suuda piisavat juurdehindlust saavutada ja müüvad seetõttu üsna varases faasis osa ettevõttest. Seeläbi läheb kaduma ka osa kontrollist, mistõttu tundub mõistlik võtta vajalik aeg ning leida võimalus kõrgemaks hinnalisaks. Monopoolset seisundit saab saavutada mitmeti. Mõnes valdkonnas on endiselt võimalik loomulik monopol ehk keegi teine ei tohi Sinu toodet kopeerida - nendeks on autoriõigusega kaitstu, raamatud, muusika, tarkvara jne. Teistes valdkondades on võimalik kasutada patendi või kasuliku mudeli kaitset. Minimaalne mida saad teha, on kaubamärgi kaitse. Elementaarne on enda ettevõtte nimeliste internetiaadressite registreerimine.

Alustamine peab olema raske ka selleks, et teised ei saaks Sind koheselt või vähemalt mitte lihtsalt, kopeerida. Enamasti loodab kopeerija saavutada edu läbi madalama hinna ja see kahjustab Sinu võimalust teenida korraliku kasumit mis on vajalik ettevõtte kasvatamiseks. Seetõttu paneb mind imestama kui kuulen järjekordsest raamatupidamisettevõttest, ilusalongist, lasteriiete tegijast või internetipoest. Isegi järjekordse koolitaja lisandumine pole enam sündmus. Teid kõiki on liiga palju - see, et meist enamikul on juuksed, ei tähenda veel, et juuste lõikamise kohti on juurde vaja. See, et igaüks kannab riideid ei tähenda, et neid on Sinult vaja.

Raske algus võib tähendada suurt investeeringut mida igaühel ei õnnestu kokku saada. See võib tähendada vajaliku kinnisvara ja/või tootmisseadmete omandamist. Raske algus võib tähendada ajamahukat tegevust. See võib olla patendi kaitsmise pikk protsess. Tarkvara loomine on samuti üsna ajamahukas ning eeldab üha enam mitmete kompetentside olemasolu - sügavat arusaamist lahendamist vajavast probleemist, oskust lihtsustada ning lõpuks oskust esimene versioon valmis programmeerida.

Rasket algust saab asendada erakordsusega

Seda ei saa enamasti teha, kuid DeMarco toob Miljonäri kiirtee raamatus välja, et erakordsus on üks võimalus millega tekitada sisenemisbarjääri. Kui Sa suudad küpsetada linna parimaid saiakesi ning seda iga päev sama kõrge kvaliteediga ja pakkuda sinna juurde sellist vanaema juurde tuleku tunnet nagu Vesivärava kohvik Kadriorus, siis erakordsus ongi sisenemisbarjäär. Seda on raske kopeerida ja lihtsalt kopeerimisest ei piisa, sest kui Sa tahad sellise kohaga võistelda, siis Sa peaksid olema veel erilisem.

Erakordsus on saavutatav ka eriliste oskuste omandamisega. Kui Sa oled parim laulja, siis sellest võib saada Sinu ettevõtlus. Kui Sa oled bestsellerite kirjutaja, siis see võib olla Sinu ettevõtlus. Kui Sa näed ülihea välja, siis modellindusest võib saada ettevõtjaks oleku nurgakivi. Kui Sa tahad aidata inimestel leida uut kodu ning Sa arendad oma eesmärgipärast suhtlemisoskust perfektsuseni, siis kinnisvaramaakleriks olek võib olla Sinu edu teekond ettevõtluses.

