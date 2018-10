Ettevõtte börsile viimise käänulised teed

Lugu, mida investoritele tutvustatakse, määrab väga oluliselt määral võimalike investorite ringi. See lugu tuleneb otseselt sellest, milleks aktsiate emissiooni tehakse: pakkudes uusi aktsiaid on pilk suunatud tulevikku ehk panustatakse aktsiaväärtuse kasvule. Olemasolevate aktsiate müügi puhul rõhutatakse stabiilsust ehk investorile huvitavat dividendivoogu.

Investorid. Kes on võimalik investor? Selleks, et IPO oleks edukas vajab ettevõte eri tüüpi investoreid: nii institutsioone, kes võtavad pikki positsioone ehk hoiavad aktsiaid pika perioodi jooksul majandustsüklitest sõltumata kui ka eraisikuid, kes kippuvad reageerima väiksematele turuliigutustele ning kõiki muid investoreid, kes jäävad nende kahe äärmuse vahele.

Investorid võivad tulla ka kaugelt, kuid aktsiate börsile viimisel lähtutakse üldjuhul põhimõttest, et noteerimine toimub samas kohas, kus suurem osa ärist. Ekslikult arvatakse, et võib ju aktsiad viia välisbörsile, kus investorite aktiivsus on kõrgem ja ehk ka väärtused paremad. Samas selline käik ei ole investorite poolt tervitatav ning tekitab pigem omajagu küsimusi ja ettevaatlikkust emissiooni osas.

Tallinna Sadama hind ei olnud emissiooni ajal kõige madalam. Samas on see tublisti kasvanud pärast IPOt ja selleks ei olnud vaja minna välisbörsile. Pigem tõi tehing kohalikule turule uusi investoreid, muuhulgas ka Kesk-Euroopast ja USAst.

Turusituatsioon. Kas õnnestub tabada turu tippu ja viia emissioon läbi suurima võimaliku valuatsiooni pealt? Tipud ja põhjad – neid on võimatu tabada, sellega peab lihtsalt leppima. Aga turg on viimaseid aastad erakordselt hea IPO jaoks. Jah, on olnud veidi kõikumisi, aga ka suuremad mõjud nagu Brexit või kaubandussõjad riikide vahel on viinud turud alla vaid mõneks tunniks ehk üldine optimism kaalub kõikumised üle.

Ettevõtte valmidus. Kas ettevõte on valmis olema läbipaistev ja suhtlema investoritega? Kas juhtimine on tugev ja sõltumatu? Börsiettevõte on kohustatud avalikustama informatsiooni, mis võib mõjutada aktsiahinda ja peab tegema seda koheselt. Oluliste tehingute sõlmimine, meeskonna vahetused, investeeringud – nendest tuleb informeerida avalikkust, sest igaüks võib olla potentsiaalne investor.

Lisaks peab investoritega suhtlema nii üldkoosolekul kui jooksvalt. Tihti luuakse selleks ka eraldiseisev osakond, kes avaldab informatsiooni ja suhtleb investoritega. Kuigi Balti ettevõtete näitel saab seda teha ka olemasoleva ressursiga, laiendades nt finantsjuhi vastutusala.

Aktsiate börsile viimine on muuhulgas hea test omaniku jaoks, sest kui seni on ettevõtte väärtus omaniku tunnetuse põhine, siis avaliku ettevõtte hindamist teeb börs ehk siis investorid, kelle huvi või huvi puudumine määrab aktsiahinna.

Üldiselt eeldatakse, et turud on efektiivsed ja kõik võimalikud tegurid on arvestatud aktsiahinna sisse. Samas võivad hinda mõjutada ka üldine majanduskeskkond, kuid nagu varem juba mainutud sai, on need mõjud praeguse optimismi puhul äärmiselt lühiajalised.