Firma juhtkond omanikeringi: kas mõttetu priiskamine või kasulik motivatsioonitehing

Sellel nädalal jõudis avalikkuse ette uudis, et kaitsetööstusettevõtte Milrem AS üheks omanikuks on ettevõtte tegevjuht Kuldar Väärsi. Enne seda tekitas suurt diskussiooni Kaamos Groupi „vangerdus“ aktsiatega, mille raames sai ettevõttes osaluse pikaajaline finantsjuht Mait Mengel. Kuigi paljude jaoks on sellised tehingud üllatuseks, siis tegelikkuses on juhtkonna kaasamine ja motiveerimine läbi omandi maailmas laialt levinud.

Eesti ärimaastik on veel küllaltki noor, mis muuhulgas väljendub selles, et paljud omanikud juhivad oma ettevõtet ise. Teistes riikides on vastupidine tendents – tihtipeale antakse juba enam-vähem toimiva start-up’i juhtimine professionaali kätte. Omanikul ei ole ühel hetkel lihtsalt piisavaid oskusi või soovi ettevõtte igapäevast tegevust hallata.

Eestis on ärikeskkonna areng ja ettevõtete kasv loonud hea pinnase professionaalse juhi kaasamiseks ettevõtte juhtimisse. Viimane aastakümme on toonud selge trendi elukutseliste juhtide kategooria loomiseks. Omanikud taanduvad jäädes nt nõukogu positsioonile ja lasevad juhtidel toimetada.

Kuidas aga tagada, et juhi eesmärgid on kooskõlas omaniku omadega? Omaniku huviks on omandis olevate aktsiate kasv (ja ehk ka dividendid). Juht soovib näidata kasvu erinevates kategooriates – vallutada uusi turge, avada rohkem esindusi ja tuua turule uusi tooteid. Mõnikord kaasneb nende tegevustega suurem risk ettevõttele.

Siin tulebki appi osalusprogramm. See võib olla õigus osta ettevõtte aktsiaid turuhinnast soodsamalt või aastaboonus sõltuvalt ettevõtte tulemustest, mida makstakse aktsiates. Oluline on selle juures, et aktsiate väärtuse kasvu ajas tunnevad kõik omanikud, kaasa arvatud juht.

Juhi valmisolek soetada ja omada aktsiaid näitab usku ettevõttesse. Lisaks tagab see, et ametikoht ettevõttes on tema peamine töötegevus ja tuluallikas. Juhti motiveerib võimalik väärtuse kasv tulevikus ja regulaarne rahavoog dividendide näol, mis tähendab, et ta on isiklikult motiveeritud tegevuste ja kulude optimeerimisest. Ta ei võta läbimõtlemata riske ega „põleta“ ettevõtte raha, investeerides seda vähese potentsiaaliga projektidesse. Teisisõnu kaitseb juht kõigi omanike huve.

Lisaks omanike paremale kaitsele pakub see lisakaitset ka juhile endale. Iga elukutseline juht teab, et töökoht ei pruugi olla igavene ja töö jätkamine suurte muutuste lainel nt. ettevõtte müügi või restruktureerimise puhul ei ole garanteeritud. Omades ettevõtte aktsiaid on juht ka selliste muudatuste eest kaitstud – tal võib läbi osaluse olla hääleõigus olulistes küsimustes või õigus saada lisapreemiat aktsiaid võõrandades.

Doug McMillom omab Wal-Marti aktsiaid, Tim Cook Apple aktsiaid, Satya Nadella Microsofti aktsiaid. Baltika, Harju Elekter, Arco Vara, Tallinna Kaubamaja, Tallink – ka paljude Tallinna börsil noteeritud ettevõtete juhtidel on juhitavas ettevõttes osalust. Hea meel on näha, et see trend jõuab ka börsil noteerimata ettevõtetesse.