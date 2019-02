Kas koos või üksi - investeerimisest idufirmadesse

Kuid enne riskikapitalifondide ja välisinvesteeringuteni jõudmist, vajab startup algkapitali, mis aitaks ületada esimesi väljakutseid. Enamasti tuleb see algkapital perelt, sõpradelt, säästudest ja ingelinvestoritelt.

Puust ja punaseks uuesti: kes on ingelinvestor?

Ingelinvestor ehk äriingel on investor, kes panustab iduettevõtetesse oma raha, aja, kontaktvõrgustiku ja kogemustega. Miks? Kahel põhjusel. Äriingli missioon on toetada uusi innovaatilisi ettevõtjaid oma teadmiste, tutvuste ja kapitaliga - aidata neil lendu tõusta. Seda missiooni toidab usk ja kirg. Teine oluline soov on teenida oma missioonilt võimalikult kõrget tootlust.

Äriinglid ei kasva mõistagi müütilise rahapuu otsas - samamoodi nagu võistlevad äriinglid parimate investeeringute nimel, võistlevad idufirmad kõige kogenumate äriinglite teadmiste ja tutvuste nimel. Tuleb arvestada, et osad äriinglid eelistavad hoida madalat profiili ja kontakti saavutamine pole lihtne.

Leidub ka neid ingleid, kes tegutsevad ühtse meeskonnana. Eesti äriingleid ühendab Eesti Äriinglite Võrgustik (EstBAN), kuhu kuuluvad investeerimishuvilised ettevõtjad Eestist ja lähiriikidest, kes ei pelga paigutada kapitali valdkonda, kus riskid aga seetõttu ka võimalik tootlus, on suured - iduettevõtetesse.

Tänase seisuga on EstBANis ligikaudu 130 liiget, Nende seas soomlasi, rootslasi ja väliseestlasi. Neist paljudel on idufirma asutamise kogemus, osad on endised või praegused ettevõtjad, osad töötavad keskastme- või tippjuhina ning käsitlevad ingelinvesteeringuid hobina.

Ühe investeeringu suurus on keskmiselt 10 000 eurot. 2017. aastal investeerisid EstBANi liikmed, erinevates koosseisudes, ligikaudu 11 miljonit eurot 108 iduettevõtetesse.