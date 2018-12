Kas osta konkurenti üles?

Diversifitseerimine ehk konglomeraadi loomine. Mõnikord investeeritakse ka äridesse, millel pole väiksematki seos olemasoleva tegevusega, tuluallikate mitmekesistamise eesmärkidel. Tüüpilisel teevad seda tugevad ettevõtted, kes on oma positsiooni juba saavutanud ja soovivad raha kasvama panna.

Osta kui oled ise tugev

Teise ettevõtte omandamine eeldab ulatuslikku integreerimist selleks, et oleks võimalik saavutada kõik oodatud eesmärgid. Integratsiooniplaan on aga alati prognoos, mille täitmine on paras väljakutse. Pahatihti ei lähe kõik plaani järgi: kahe organisatsiooni kultuuride ühendamisel tekib tagasilööke, kavandatud sünergiad ei realiseeru piisavalt kiiresti ning tekivad ootamatud kulud. See kõik paneb proovile ette valmistatud äriplaani ja kui Sa teostad tehingu laenukapitali toel, siis võib see mõjutada Sinu likviidsust ja finantsseisu. Kui Sul endal pole varusid ja võimalust reageerida uutele faktoritele, siis võib see kehvasti lõppeda.

Osta kui tingimused on head

Tingimused ei tähenda ainult hinda, vaid ka tehingu struktuuri ja riskide maandamist ostu-müügi tehingu tingimustega. Samuti ka tehingu teostamiseks vajalikku finantseerimise paketi kättesaadavust ja selle hinda.

Hind. Ära osta tipus kui kõik ostavad ja hinnad on kõrged, oleks lihtne soovitus. Aga selle tipu tabamine on teadus omaette. Teoreetiliselt kõige parem aeg teise ettevõtte omandamiseks on majanduslangus. Nii on hind kõige soodsam ja turul võib olla häid tehinguid. Samas ka tugevamad ettevõtted on sel hetkel ettevaatlikud.

Ajastus. Osta siis kui oled uueks hüppeks valmis. Kas tootmisvõimsuse utiliseerimine on maksimumi juures või saad uusi lepinguid, mis vajavad täitmist? Osta siis kui jõuad tingimuste osas kokkuleppele.

Tehingu struktuur ja tingimused. Tehingu struktuuri ja sõlmitavate lepingute tingimustega on võimalik maandada tehingust tulenevaid riske. Kui tahad olla kindel, et olemasolevad lepingud ja koostöösuhted säilivad, saad leppida vastavates tingimustes kokku - mis aja jooksul ja kuidas antakse lepingud üle, kindlustamaks äri järjepidevust. Kui tehingueelse analüüsi raames avastad puudusi, saab nõuda nende kõrvaldamist kokkulepitud perioodi jooksul. Selliste tingimuste täitmisega võib siduda ka ostuhinna tasumise, ehk maksmine ei pea alati toimuma ühes osas tehingu teostamise hetkel ja kusjuures pea pooled tehingud Baltikumis tehakse ostuhinna tasumise graafiku alusel.

Kapitali kättesaadavus ja hind. Sõltumata sellest, mis kapitaliallikaid Sa kasutad ülevõtmise teostamiseks, on kapitalil oma hind ja omad tingimused. Uue kapitali kaasamisel on omad tsüklid, mis sõltuvad majanduskeskkonnast, tööstusharu arengutest ja kehtestatud riskipoliitikatest. Kasvavas majanduskeskkonnas on reeglina rahastusvõimalusi rohkem, mistõttu on ka tingimused paremad.