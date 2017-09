Kuidas leida õige ettevõte ülevõtmiseks?

Redgate Capitali partner Valeria Stulova Foto: Arno Mikkor, Redgate Capital

Ettevõtted laienevad erinevalt, eri tempos ja suundades. Kui orgaaniline kasv on mingil põhjusel piiratud, võivad ettevõtjad otsida kasvu teiste ettevõtete ülevõtmiste teel. Ülevõtmine on teise ettevõtte omandamine, eesmärgiga integreerida see oma struktuuri ja realiseerida täiendavat väärtust. Loogika on lihtne: 1 + 1 peab andma 2,5 või rohkem. Kuidas aga leida see õige? See ettevõte, mille ülevõtmine toob korraliku väärtuse kasvu?