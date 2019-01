Kuidas töötab osaluspõhine ühisrahastus?

Samas tasub meelde tuletada, et rahastusliike on viimasel ajal oluliselt juurde tekkinud ja võimalus on kaasata investoreid ka otse firmasse läbi ühisrahastuse. Võrdluseks võib öelda, et tegemist on sarnase protsessiga nagu börsile minek aga väiksemas mastaabis. Selline viis sobib näiteks paarisajatuhandese projekti rahastamiseks, mille eest ollakse valmis firmast väike osa loovutama.

Maailmas on selline kaasamisviis tekkinud viimase kümnendi jooksul ja Eestis on see populaarust kogunud viimase paari aastaga. Kõige nähtavamad on kinnisvaraga tegelevad platvormid nagu EstateGuru, aga see on vaid väike osa sellest valdkonnast.

Parema ülevaate saamiseks on alloleval diagrammil puust ja punaseks erinevad Eesti ühisrahastusliigid liikide kaupa jagatud nelja sektorisse:

1. üleval paremal kingitus/annetus tüüpi platvormid nt. Hooandja

2. üleval vasakul osaluspõhised nt. Fundwise

3. all paremal laenupõhised inimeselt inimesele

4. all vasakul laenupõhised investorilt firmale



Graafik: Henri Laupmaa

Üks oluline omadus, mis sellelaadsel raha kaasamisel on, et see on ka firmale kasulik nähtavuse osas ning samuti on võimalik oma teenuse/toote fännide seast saad investoreid. Eriti kui tema tooted on otse lõppkasutajale suunatud. Mõned rahastamiskampaaniad selles valdkonnas on näiteks Ampler Bikes, kes toodab elektrijalgrattaid või Arro Keraamika kes toodab Portugalis keraamikat.

Tulevikuprojektsioon kahe turu UK ja USA kohta annab sellest trendist aimu.

Graafik: Henri Laupmaa



Eestis on sellisel viisil raha kaasatud alates 2015. aasta suvest kui Fundwise platvorm avati.