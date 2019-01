Management buyout – võimalus oma ettevõtte müügiks?

1. Sujuv üleminek

Iga omanikuvahetusega kaasneb ettevõtte jaoks teatav ebakindluse periood: töötajad ei tea kas nende töökohad ja palgatingimused säilivad; juhid ei ole kindlad, kas nende positsioon on ohus või mitte ja tarnijad ning kliendid pelgavad muutusi hinnastamises või maksetingimustes. Olemasoleva juhtkonna näol on tegemist ostjaga, kes suudab tõenäoliselt kõige sujuvamalt ettevõtte eelmiselt omanikult üle võtta ja vältida omanikuvahetusega kaasnevat ebastabiilset perioodi nii töötajate, tarnijate kui klientide suhtes.

Sõltuvalt eelmise omaniku rollist võib omanikuvahetus jääda igapäevategevuses suhteliselt märkamata. Juhul kui ettevõtte müümise plaan on kindel saab omaniku rolli igapäevajuhtimises järk-järgult vähendada, et tagada veelgi sujuvam üleminek. See tagab kõige paremini loodud väärtuse kaotusteta üle andmise uuele omanikule: juhtkonnale. Kui omandajaks on ettevõtte juhtkond saab kogu tehingu ettevalmistamise teha sujuvalt igapäevatööga paralleelselt. Juhtkonda saab järk järgult kaasata otsustesse, mida varasemalt on teinud vaid omanik. Samuti saab varakult tutvustada plaani võtmeklientidele ja tarnijatele ning ettevõtte finantseerijatele.

2. Ettevõte on tuttav ja riskid teada

Samal ajal on ka juhtkonna jaoks ettevõte tuttav ja võimalikud riskid nii turgude, klientide kui tarnijate poolelt teada. Ka väga põhjaliku due diligence kaudu ei ole võimalik paari kuuga ettevõtet sama hästi tundma õppida kui aastaid ettevõtte juhtkonnas töötades. Seetõttu on juhtkonnal mõne võõra ettevõtte omandamine või sinna investeerimine seotud enamasti suurema riskiga kui oma juhitava ettevõtte üle võtmine. Ka omaniku jaoks on hea kui ostja ettevõttet tunneb: kogu tehingu protsess on kiirem ja odavam. Kuid mis peamine hilisemate vaidluste ja probleemide risk on tõenäoliselt väiksem.

3. Finantseerimise kaasamist saab korraldada pikemalt ette planeerides

Kui omanik on leppinud kokku müügi olemasolevale juhtkonnale saab seda arvestada ka juba ettevõtte finantseerimis- ja investeerimisplaanides. Osa suuremahulisi investeeringuid saab edasi lükata, et jätta bilanssi ruumi ostulaenu jaoks. Samuti saab strateegilisi otsuseid juba varakult teha uue omaniku plaane arvestades ja ka seeläbi finantseerimise korraldamist lihtsustada. Muide, ka pankade jaoks on omandamistehingu finantseerimine vähem riskantne kui olemasolev juhtkond ettevõttes jätkab.

4. Madalamad tehingutasud ja kiirem tehingu protsess

Tavapärase müügiprotsessi puhul on üldjuhul mõistlik kaasata nõustajad nii tehingu ettevalmistamise, potentsiaalsete investorite leidmise, protsessi juhtimise, due diligence materjalide ettevalmistamise, läbirääkimiste läbiviimise ja tehingu lõpuleviimise toetamiseks. Keerukamate tehingute puhul tuleb eraldi kaasata juriidiline nõustaja ja maksunõustaja.

Juhul kui ettevõtja on valinud tehinguvormiks MBO siis on üldjuhul ka tehingukulud madalamad. Nõustajal ei ole vaja ette valmistada tutvustavaid materjale ja dataroom-i . Olemasoleval juhtkonnal ei ole vaja läbi viia ajamahukat due diligence protsessi. Ära jääb potenstsiaalsete ostjate kaardistamine ja nendega suhtlemine, samuti osa juriidiliste dokumentide mahust. Kõik see võimaldab vähendada tehingu nõustamise kulusid. Ning tehinguni jõutakse oluliselt kiiremini. Kuna kogu tehinguprotsess lüheneb mitmete tegevuste võrra siis on võimalik suruda tehingu vormistamine loetud nädalatele ja nii omanikul kui ka juhtkonnal on rohkem aega tegeleda ettevõtte arendamisega

Hoolimata eelnevalt loetletud positiivsetest külgedest peab MBO puhul arvestama ka negatiivse poolega:

1. Madalam hind. Tehingu hind on alati suhteline. Samas võib öelda, et MBO puhul jääb tehingu hind tavaliselt madalamaks kui müügil kolmandale osapoolele. Kui MBO-ni jõutakse aga seetõttu, et muude ostjate huvi ettevõtte vastu puudub, siis ei saa öelda, et MBO kui tehinguvorm ise põhjustas madalama hinna. Pigem oli siiski tegemist huvi puudusega ettevõtte kui sellise vastu.

2. Finantseerimine. Üheks suurimaks probleemiks ettevõtte müügil juhtkonnale on tavaliselt juhtkonna finantsilise võimekuse puudumine. Ehk siis lihtsamalt öeldes ei ole juhtkonnal tihti piisavalt raha, et ettevõtet omandada. Lahenduseks võib olla täiendava finantseerimise kaasamine ettevõttesse laenuna, võlakirjadena, mezzanine laenuna või finantsinvestori kaasamine mõne jõuka eraisiku või fondi näol. Enamasti tahavad nii fondid kui finantseerijad siiski näha, et juhtkond ka ise rahaliselt panustab. Seega päris ilma oma rahata MBO-d teostada on siiski raske

3. Huvide konflikt ja lojaalsus. MBO puhul on tehingu protsessi juba sisse kirjutatud teatav huvide konflikt. Juhtkonnal oleks loomulikult soov omandada ettevõte võimalikult odavalt ja maksta ettevõtte eest võimalikult hilja. Finantseerimisvõimekuse puudumisel on ahvatluseks ka erinevate earn out skeemide kasutamine, kus lõplik hind kujuneb tuleviku tulemuste baasil. Ehk siis ostjana tekib juhtkonnal ahvatlus kommunikeerida pigem ettevõtte väärtuse alumist otsa.