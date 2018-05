Miks ettevõttel on vaja tööandja vastutuskindlustust?

Tööõnnetus on tööülesannete täitmisel töötajaga juhtunud õnnetusjuhtum, mille eest sageli vastutab tööandja. Tööandja vastutab selle eest, et töökoht oleks ohutu, töötajad oleksid läbinud vajaliku instruktsiooni ja väljaõppe ning oleksid varustatud vajalike kaitsevahenditega jne. Töökohustuse täitmisel tekkinud õnnetusjuhtumid on tööõnnetused. Iga tööõnnetuse korral selgitatakse välja, miks see juhtus ja mil määral tööandja on vastutav. Õnnetused ei pruugi juhtuda ainult füüsilise töö tegijatel, vaid ka tavapärases kontorikeskkonnas. Näiteks, sekretäri tool laguneb ootamatult ja ta vigastab kukkudes kaelalülisid. Töötaja komistab rullunud vaibal ja murrab jalaluu. Insener kukub objekti külastades objektil asuvasse auku ja vigastab jalga. Laboris puruneb katseklaas ohtliku kemikaaliga ja laboritöötajad saavad mürgituse.

Kutsehaigus ei ole tööl juhtunud õnnetus, vaid aastate jooksul töökeskkonna ohutegurite mõjul välja kujunenud ja töötervishoiu arsti poolt diagnoositud haigus. Kutsehaigused võivad oma olemuselt olla töökeskkonna keemilistest või füüsilistest ohuteguritest põhjustatud hingamisteede haigused, nakkushaigused, parasiithaigused või kasvajad. Näiteks, külmlaos töötaval töötajal tekib aastate jooksul saadud külmaga kokkupuute tulemusel liigestega seotud vaevused. Majade soojustamisega tegeleval töötajal tekib aastate jooksul kokkupuutest puistematerjaliga ülemiste hingamisteede haigus. Raamatupidajal tekib istuva töö ja sundasendi tõttu küünarliigese närvikahjustus.

Loe veel

Kui nende juhtumite puhul esitab töötaja tööandja vastu varalised nõuded, hüvitab tööandjale tekkinud kahju kindlustusandja. Kindlustusjuhtumi korral saab tööandja kindlustusseltsilt abi kahel viisil: hüvitatakse tekkinud kahju või tööandjale pakutakse õiguskaitset, näiteks kui õnnetus ei ole tegelikult juhtunud ettevõtte süül.

Kindlustatud isikuks on tööandja, mitte töötajad. Kaitse all on tööandja vastutus kõigi töötajate ees alates praktikantidest kuni juhatuse liikmeni, kaasa arvatud välisriikides lähetusel olevad töötajad. Seejuures ei märgita kindlustuslepingus töötajaid nimeliselt, kindlustusperioodi jooksul võivad töötajad vahetuda.

Tööandja vastutuskindlustusega ei kuulu hüvitamisele kahju, mis on töötajal tekkinud väljaspool töökohustusi ja tööaega. Näiteks kui liigeshaigus on tekkinud kodus aiamaal töötades või perega mägedes matkates, mitte töökeskkonna ohutegurist. Samuti ei kuulu hüvitamisele töötaja tahtlikult tekitatud kahju ning mittevaralise kahjuga seotud nõuded. Kui töötaja esitab taolisi nõudeid, ei ole tööandja kohustatud neid hüvitama ja kindlustus pakub vajadusel õiguskaitset.

Kõige enam kasutatakse õiguskaitset

Erinevad arusaamad ja vaidlused tööõnnetuste ning kutsehaiguste osas võivad tööandja ja töötaja vahel tekkida igas ettevõttes. Kohtutee oma õiguste kaitsmisel on aga kallis. Vastutuskindlustus kaitseb ettevõtet nii kahju kui ka nõude tõrjumiseks vajalike õiguskaitsekulude tasumise eest.

Kõige enam on PZU vastutuskindlustuse juhtumite seas õiguskaitset. Tegu on keeruka valdkonnaga, kus tuleb selgitada, kes vastutab ning millises ulatuses. Näiteks kutsehaigus võib tekkida pikema aja jooksul ja eri tööandjate juures. Nõude esitamisel on eelkõige vaja välja selgitada, kas konkreetses töökeskkonnas oli üldse võimalus taolise kutsehaiguse tekkeks.

Vastutuskindlustust vajavad kõik ettevõtted

Tööandja vastutuskindlustus on vajalik kõigile ettevõtjatele, kellel on töötajad. Kunagi ei tea, milline õnnetus võib tööl juhtuda ning kui suurel määral võib see mõjutada töötaja edasist elu, sissetulekut ning tema perekonna käekäiku. Risk, et tuleb teha suuri väljamakseid tööõnnetuse eest, lasub igal tööandjal. Ettevõtte ning oma töötajate nimel on mõttekas need riskid hajutada kindlustamisega.