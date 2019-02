Nurmiko põlengu näitel: ettevõtte ja ärikahju kindlustamisega jääd ellu

Makienko lisab, et seetõttu ei tohiks ettevõtte kindlustamisel lähtuda alati ka samadest põhimõtetest, mis näiteks eraisikuna kodu- või varakindlustuse sõlmimisel. „Ettevõtete puhul suurematest summadest ja ootamatustest tekkinud kahjude mõju ulatus on samuti teistsugune," selgitab Makienko, et kindlustusmakse summa arvelt tehtud kompromissid maksavad sageli hiljem kätte.

Oluline on ettevõtte panus turvalisusesse

Kindlustusandja hindab olulisena ka ettevõtte enda panust turvalisusesse. Ettevõtja peab ise hoolitsema, et põhivajadused õnnetuste ennetamiseks oleks neil endil kaetud. Näiteks tulekahju- ja turvasüsteemid hinnalise vara kaitseks. Samuti võib ettevõtte kindlustuse saamise otsust mõjutada see, kuidas on ettevõtte territooriumil korraldatud ladustamine või prügi koristamine.

Ehkki kindlustusmakse ettevõtjale kujuneb erinevate tegurite tulemusel, paneb Makienko südamele, et vara kindlustataks taastamisväärtuste summades. Enim levinud viga vara kindlustamisel on see, et lähtutakse raamatupidamises olevast vara jääkväärtusest. Õnnetuse või ootamatuse järel vara taastamiseks sellest summast aga ei piisa. Kindlustussumma valimisel tuleks valida vara asendamiseks või taastamiseks vajaminev summa, seda nii vallas- kui ka kinnisvara kindlustamise puhul.