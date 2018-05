Palgakulude kasv meenutab kriisieelset perioodi

Redgate Capitali partner Valeria Kiisk Foto: Arno Mikkor, Redgate Capital

Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) osakaal Eesti majanduses on väga suur. Koguni 99,8 protsenti kõikidest Eesti ettevõtetest on väikesed ehk kuni viiekümne töötajaga ettevõtted. Euroopa Komisjoni ülevaade Euroopa VKE-dest toob välja, et meie ettevõtted on tublid - uute ettevõtete ellujäämise määr on Euroopa üks kõrgemaid, lisaks loovad neist rohkem kui pooled viie aasta jooksul vähemalt kaks uut töökohta alates ettevõtte asutamise hetkest.