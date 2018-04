Pensionifondid investeerivad idufirmadesse

Riskikapital (venture capital) on lühidalt öeldes kapital, mida kaasavad varases arengufaasis ettevõtted, et teostada oma arenguplaane. Sellistelt ettevõtetelt ootavad investorid suurt kasvupotentsiaali ja tugevat konkurentsieelist, kuid arvestama peab ka kõrgema riskitasemega. Riskikapitalifonde juhivad laia kontaktide võrgustikuga professionaalid, kes on sageli olnud ise edukate idufirmade asutajad või töötajad. Neil on kogemus, kuidas ära tunda hea äriidee ning kuidas üles ehitada edukas ettevõte. Igal aastal tutvuvad fondijuhid sadade ettevõtete äriplaanidega ning valivad nendest välja üksikud parimad. Riskikapitalifondid koondavad nii era- kui institutsionaalsete investorite raha ning investeerivad pika ajahorisondiga.

Kuigi Eestist on alguse saanud mitmed iduettevõtted, mis on kasvanud maailmas tuntud nimedeks, siis veel hiljuti ei olnud siin ühtegi kohalikku fondi, mis selliste ettevõtete kasvu toetaks. Tänaseks aga on Eestis olemas teadmised ja kompetents, et investeerida uutesse idufirmadesse. Esimese fondina alustas 2016. aastal Karma Ventures, millele järgnesid möödunud aastal Trind Ventures ja Superangel. Need fondid investeerivad Eesti infotehnoloogia sektori varajase faasi ettevõtetesse ning otsivad häid võimalusi ka Euroopas ja kaugemalgi. IKT sektor on stabiilselt olnud tugev panustaja Eesti majandusse ning riskikapitalifondid toetavad sektoris uute ettevõtete pealekasvu.

Kokku on Karma Ventures, Trind Ventures ja Superangel kaasanud 100 miljonit eurot investorite raha ning LHV pensionifondid on kõigis kolmes fondis suurinvestorite hulgas. Samuti on investorite seas mitmed tuntud ettevõtjad ja äriinglid. Kõige enam on aga panustanud sellised Euroopa ja Eesti institutsioonid nagu Euroopa Investeerimisfond, Balti Innovatsioonifond ja Smartcap. Riskikapitalifondide tehtavad investeeringud algavad 50 000 - 100 000 eurost ühe ettevõtte kohta ning võivad ulatuda kuni 2-3 miljoni euroni. Lisaks on LHV fondidel ja erainvestoritel võimalik koos riskikapitalifondidega ka otse idufirmadesse investeerida.

100 miljonit eurot on suur summa nii IKT sektori kui ka Eesti majanduse jaoks laiemalt ning LHV pensionifondidel on rõõm olla innovatsiooni toetavate investorite seas. Väga tähelepanuväärne on Euroopa institutsioonide osalemine Eestisse investeerimisel ning ootame selle jätkumist ka tulevikus. Lisaks rahale jagavad riskikapitalifondid ka enda aega, kogemust ja kontakte, et aidata idufirmadel kasvada maailmas tuntud tehnoloogiaettevõteteks. Loodame, et LHV toel luuakse järgmine Skype või Transferwise ning samuti teenitakse kõrget tootlust pensionifondide klientidele.