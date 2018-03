Pensionifondid on tähtsad riigi majandusele, Eestis on fondid koduriiki investeerinud vaid 8%

Karl Ingmar Prants Foto: Redgate Capital

Enamikule meist on teada, et investeeringutel on oluline tähtsus riigi majanduses. Investeeringud on kriitilise tähtsusega komponent riigi majanduse jaoks, majanduskasvu alus. Kuigi investeerida võib tehniliselt igaüks, pärineb lõviosa majandust ergutavast kapitalist hoopis institutsionaalsetelt investoritelt ehk professionaalsetelt investoritelt, kes investeerivad väga suurtes mahtudes. Nendeks on enamasti kindlustusseltsid, pangad, investeerimisfondid, varahaldusettevõtted ja pensionifondid.