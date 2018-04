Võlakiri - vähetuntud varaklass kui hea alternatiiv enda portfelli mitmekesistamiseks

Kuigi võlakirjad sobivad investeerimisportfellis olevate aktsiahindade järskude muutuste tasakaalustamiseks, leidub nii praktiliselt riskivabasid võlakirju kui ka kõrge riskiga võlakirju. Nagu kõikide väärtpaberite puhul, on ka võlakirjade tulusus ja risk omavahelises seoses. Kui võlakirjadega seondub mitmeid riskitegureid, siis peamised riskid on maksevõime- ja intressimäära risk.

Maksevõimetuse korral tekib oht, et võlakirja emitent satub finantsraskustesse ning ei ole võimeline võlakirjaomanikele õigeaegselt ja lubatud mahus intresse maksma. Samuti võib juhtuda, et võlakirju ei saa õigeaegselt ja lubatud mahus kustutustähtajaks lunastada. Selline risk võib tähendada, et võlakirjaomanikud ehk investorid jäävad oma investeeritud rahast kas osaliselt või täielikult ilma. Seetõttu peab investor enne võlakirjaturule sisenemist tegema emitendi kohta põhjaliku finantsanalüüsi.

Intressimäära riski korral tekib oht, et üldine intressimäärade muutumine finantsturul võib mõjutada võlakirja turuhinda. Reeglina üldiste intressimäärade tõustes fikseeritud tulususega võlakirjade turuhind langeb ning intressimäärade langedes fikseeritud tulususega võlakirjade hind tõuseb.

Kuidas läheb Eesti ettevõtetel?

Hea meel on tõdeda, et ka kohalik võlakirjaturg on muutunud elavamaks. Seda, et ettevõtete teadlikkus võlakirjadest on kasvanud, kinnitab fakt, et lisaks börsil (avalikul turul) kaubeldavatele võlakirjadele on Eestis tekkinud ka börsiväline võlakirjaturg, mis praeguseks juba oma mahult esimest ületab. Kui Nasdaq Balti reguleeritud võlakirjade nimekirjadest leiame nii Inbanki, LHV Groupi kui Admiral Marketsi allutatud võlakirju ning alternatiivturul First North kauplemas Mainor Ülemiste, siis mitteavalikest õnnestunud emissioonidest võib kindlasti esile tõsta Endover Kinnisvara, PlusPlus Capitali, Nortali ning Creditstari.

Investorite kasvanud huvist ning suurenenud laenunõudlusest võib lähiaastateks prognoosida Tallinna võlakirjabörsil märkimisväärset kauplemisaktiivsuse kasvu. Ehk teisisõnu - pikalt varjusurmas olnud turg on lõpuks tärkamas.