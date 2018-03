Võlakirjaemissioon on esimene samm Ülemiste City kahekordistamiseks

Mastaapsed edukad ettevõtmised, nagu Ülemiste City linnaku arendamine, vajavad pidevalt mahukaid rahasüste. Linnakut arendava Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak tutvustab, miks on ettevõte läbi viimas uut võlakirjade emissiooni ja kuhu sellise kapitali kaasamisega loodetakse välja jõuda.

Ülemiste City on sedavõrd ambitsioonikas projekt, et on vajanud korduvalt varem ja vajab kindlasti ka edaspidi lisaks omavahenditele täiendava kapitali kaasamist. Nii kutsus Mainor 2010. aastal kaasinvestorina linnakut arendama Soome börsifirma Technopolise. Jätkuvalt kaasatakse uute hoonete rajamisel ja endiste Dvigateli tehase tööstushoonete renoveerimisel ka pankade raha.

Igal aastal on olnud põhjust rõõmustada üha paremate tulemuste üle ning mullu tegi Mainor Ülemiste oma kõigi aegade parima tulemuse, kui teenis 8,6 miljonit eurot kasumit. Samal ajal oleme arendajatena teinud viimasel kolmel aastal linnakusse keskmiselt ka ligi 25 miljoni euro eest investeeringuid aastas ning soov on viimaste aastate kiires arengutempos ka jätkata. Selleks on aastaks 2025 plaanis lisaks senisele 200-miljonilisele investeeringule kaasata kokku veel täiendavad 200 miljonit eurot.

Võlakirjade toel ööpäevaringse eluga linnaosaks

Otsustasime emiteerida eelmise aasta IV kvartalis ja tänavu kokku kuni 10 miljoni euro väärtuses 5-aastase tähtajaga võlakirju, millest teine mitteavalik pakkumisvoor hetkel käib. Emissioonist saadavate vahenditega kasutame oma õigust osta välja mais ja novembris 2015 emiteeritud 7-protsendilise aastaintressiga võlakirjad ning pakume nende omanikele võimalust osaleda uues emissioonis. Lisaks suunatakse 2023. aastal lunastuvate uute võlakirjade müügist saadavad vahendid paaristornina valmiva büroohoone ja linnaku esimese üürikortermaja ehitusse. Meie hinnangul võimaldab Ülemiste City senine edukas areng ning üldine majanduskeskkond kaasata praegu raha senisest veelgi parematel tingimustel, millest ka otsus vanade võlakirjade refinantseerimiseks.

Koos võlakirjade emiteerimise juures oleme alati tähelepanu pööranud investorite turvatunde loomisele – seetõttu on Mainor Ülemiste võlakirjad kantud Nasdaq Tallinna börsi poolt korraldatud kauplemissüsteemi First North nimekirja juba alates 2015. aasta sügisest. Erandiks ei saa olema ka praegune emissioon – pärast märkimistulemuste selgumist esitame börsi noteerimiskomiteele taotluse ka täiendavalt emiteeritud võlakirjade kauplemisele võtmiseks.

Tulevik võib viia börsile

Võlakirjade emiteerimise taustal peame oluliseks teha end tuttavaks Baltikumi investoritele, keda ettevõttel on alates 2017. aasta võlakirjaemissioonist kogunenud juba sadakond.

Investorite soosing annab meile head väljavaated võimalusele viia Mainor Ülemiste aktsiad tulevikus ka börsile.

Plaanide kohaselt seisab linnakul järgmistel aastatel ees lisaks ärikinnisvarale ja taristusprojektidele ka näiteks koolidekompleksi, hotelli ja elukondliku kinnisvara rajamine, mis eeldavad ka edaspidi pidavalt kapitali kaasamist. Soov on teha ka linnakut targemaks ja veel sellel aastal juurutame kogu linnakuülese targa parkimise süsteemi ning käivitame uue rohkem teenuseid koondava veebiplatvormi.

Juba täna tegutseb Ülemiste City linnakus 380 ettevõtet ning siin töötab igapäevaselt 10 000 inimest. Ent kõigest 18% linnakust on valmis ning eesmärk on kasvatada seda nö privaatlinna 2025. aastaks läbi 200 miljoni euro suuruse täiendava investeeringu veel kaks korda suuremaks.