Oluline tähis Rail Baltica edasisel planeerimisel: kinnitati projekteerimisjuhised ja paika said rongide maksimumkiirused

Rail Balticu eskiis. Foto: Rail Baltic

Eesti, Läti ja Leedu transpordivaldkonna eest vastutavad ministeeriumid on kinnitanud Rail Baltica projekteerimisjuhised, mis on raudtee infrastruktuuri projekteerimis- ning ehitamisprotsessi oluline kohustuslik alusdokument. Juhised fikseerivad mh kiiruseparameetrid: maksimum projektkiirus reisirongidele on 249 km/h ning kaubarongidele 120 km/h.