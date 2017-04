Rail Balticu lepingutest selgub, et raudtee tähtaegne valmimine pole reaalne

Raudtee Keilas Foto: Rauno_Volmar

Täna kell 12 arutab Riigikogu majanduskomisjon valitsusele enne Rail Balticu leppe allkirjastamist üle antud 3194 allkirjaga petitsiooni. Istungil tutvustab kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal majanduskomisjoni liikmetele ka Rail Balticu rahastuslepinguid kogusummas 633 miljonit eurot, millest on näha, et riikidevahelises lepingus sätestatud tähtajaks RB valmine pole reaalne. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on neid lepinguid seni keeldunud väljastamast.