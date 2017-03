Rail Balticu loomalood: Turovski sõnul vajab ettevaatlik hunt ökodukti, millele ta julgeb astuda

Loomaaednik ning armastatud loodusteemade populariseerija Aleksei Turovski aitab mõtestada, kuidas vaatavad erinevad loomad ökoduktidele. Kokku portreteerime minisarjas kaheksat erinevat looma, kel kõigil on oma teed ja rajad ning kui juba raudteed või uut maanteed ehitada, siis ikka nii, et ka loomad neist üle saavad. Ökodukte on planeeritud trassile tegelikult üsna tihedalt. Mida ootavad loomad inimestelt?

Eestis elava 120-140 täiskasvanud hundi kohta ütleb Turovski, et neid võiks olla isegi rohkem, mahuks suisa kolmsada. Kuidas hunti ja tema tegemisi mõista?

"Hunt on ühiskondlik kiskja! Alfapaaril sünnivad pojad, neid treenitakse ja kasvatatakse ülipõhjalikult! Isaroll on selles töös tohutu kõrge: suvel väga ei liigutagi, aga sügisel, kui pojad on suuremad ning rollid peres jagatud ja on harjutatud juba koos tegutsema, võetakse ette pikemaid rännakuid. Seni on aga hundi pühamu number üks raba," kirjeldab Aleksei Turosvki hundi tegemisi.

Hunt peab rändama

Turovski sõnul on oluline mõista, et hunt vaatab ökoduktile hoopis erinevalt kui näiteks koer: hundil on suisa ajuollust rohkem ning just selles osas, mis manitseb ettevaatlikkusele.

"Ta peab ökodukti hästi nägema, hundil on hea nägemine. Oluline, et teda ei näe keegi selle väikese aja jooksul kui ta ökodukti läbib – see on vaid üks hetk, hunt on kiire," kirjeldab Turovski, et kindlasti on vaja, et ökoduktil oleks kindlad servad.

Loe veel

Vaata videost!

Siit kodukootud graafikust näed, kui laia ökodukti mingi loom vajab:

Delfi ja Ärileht toovad märtsikuu jooksul lugejate-vaatajateni uudiseid ja mõtteid Rail Balticust.