7 asja, millest ei tasu tööl olles rääkida

Huffington Post avaldas hiljuti artikli seitsmest asjast, millest ei peaks tööl olles rääkima. Vaatame lähemalt, mida ei tasu tööl kolleegidega rääkida ja avaldame teemal arvamust.

1. Kui palju oma eelmist töökohta vihkasid

See on kõigile teada, et halvasti rääkimine õnne ei too. Eriti Eesti kontekstis, kus kõik tunnevad kõiki. Iga halvasti räägitud fakt on kontrollitav ja võib-olla tuleb hoopis rääkija enda kohta välja infot, mida sooviks parema meelega varjata. Oluline on ka meeles pidada, et kui korra suurte sõnadega välja tuled, võivad kolleegid arvata, et räägid nende kohta samamoodi halvasti.

2. Poliitikast rääkimine

Juba vanavanemad õpetasid, et kui tahad häid suhteid hoida, ära räägi usust ja poliitikast. Igaühel on maailmakorrast omad arusaamad ja tõed. Kõiki ärritab midagi. Olgu selleks astmeline tulumaks või varjamatult varjatud poliitiline reklaam. Pealegi paneb poliitikast rääkimine teised ebamugavasse olukorda. Poliitika toob kaasa vaidlused ja erimeelsused. Seega, kui saad, siis väldi.

3. Räägid oma uutest tööotsingutest

Kui otsid uut tööd, ära räägi sellest avalikult. Seda muidugi juhul, kui kogu kollektiivi pole parasjagu ees ootamas koondamine. Sellised juhud on tavaliselt erandid. Oma uutest tööotsingutest rääkimine tõmbab käima kuulujutuveskid. Kui hoiad kõik enda teada ja hea tööots näkkab, tasub ülemusele sellest ikkagi teada anda. Võib-olla on temalgi sulle midagi veel paremat varuks. Ole avatud ja aus.

4. Terviseprobleemid

Lihtsatest arstivisiitidest ja hambaarsti külastustest võib ikka rääkida. Suuremad ja kroonilisemad probleemid võiksid enda teada jääda.

5. Lahkad oma isiklikke suhteid teiste ees

Eestlased on õnneks kinnisem rahvus ja oma isiklikke suhteid kolleegidega väga ei arutleta, kui just ei olda väga lähedased. Sellegipoolest on hea tõsisemat laadi probleemid enda teada jätta. Mõnikord võib juhtuda, et usalduslik jutt läheb vales suunas rändama ja tekitab hiljem ebamugavusi.

6. Ära räägi oma töökaaslasi ja ülemust taga

See on tööeetika A ja O. Ei pea isegi kommenteerima, miks seda teha ei tasu. Või kui soovite, siis selgitan. Kui räägid oma töökaaslastest taga, võid olla sina see, kes konfliktide korral esile tuuakse ja öeldakse “A ütles ka nii” või “A rääkis sinust seda”. Proovi siis sellises olukorras usaldust kolleegide vahel taastada. Tagarääkimine tekitab intriige ja mõnusat keskkonda see ei loo. Kui keegi ajab närvi, rahusta end mõnel muul viisil maha. Kindlasti mitte teisest halba rääkides.

7. Ära kritiseeri oma ettevõtte strateegiaid

Kui kritiseerid, ütle seda õigele adressaadile. Ära räägi oma ettevõttest halba, sest sellisel juhul teed seda ka enda kohta. Võib-olla on tööülesanded liiga keerulised ja püüad sel viisil hoopis oma kohustustest kõrvale hiilida, süüdistades selles teisi. Kui kritiseerid, paku ka lahendusi – muul viisil arengut ei toimu.