BALTI SPOON: Jagame kirge puidu vastu!

Möhring Group’i koosseisu kuuluv OÜ Balti Spoon on üks maailma juhtivaid ja usaldusväärsemaid spoonitootjaid. Toodame kattespooni erinevatest Euroopa puuliikidest ning valmistame klientide poolt tellitud mõõdu järgi koostatud spoonisärke. Meie klientideks on peamiselt mööblifirmad, akna- ja uksetootjad ning erinevate valdkondade edasimüüjad ja esindajad, kes kasutavad spooni kohalikul ja välisturul. Meie toodang rändab Kuusalu vallas Harjumaal asuvast tehasest rohkem kui 40 riiki üle maailma.

2018. aastal, kui Eesti Vabariik tähistab oma 100. sünnipäeva, tähistame meie 20. spooni tootmise aastat väikeses Kupu külas, sest just niipalju aastaid on möödunud Balti Spooni tehase käivitamisest. 20. sünnipäeval oleme endiselt pidevas arengus, uhked oma kaasaegse tehnoloogia üle, kohandume kiiresti muutuva ärimaailmaga ning kasutame ära kõik tekkivad võimalused. Kiirus ja paindlikkus on olnud meie edu võti. Me hoolime metsade vastutustundlikust majandamisest ja meie toodetel on FSC sertifikaat. Kogu meie ligi 350 töötajaga kollektiiv, kellest pea pooled on töötanud ettevõttes 10 või enam aastat, tegutseb selle nimel, et pakkuda klientidele just nende vajadustele vastavat spooni, mis annaks nende toodetele kauni ja loomuliku välimuse. Oleme pühendunud oma tegevuse täiustamisele ja sujuva koostöö tagamisele kõigis toodangu valmimise etappides, alates puidu väljavalimisest ja lõpetades toodetud kauba välja saatmisega meie tehasest.

Meie ettevõttes on väga palju erineva profiili ja tasemega ametikohti. Ootame oma kollektiivi aktiivseid, õpihimulisi ja kohusetundlikke töötajad. Kui Sul on hea tehniline taip, terav silm ja kiire reageerimine, võib Sinust saada spoonimasina operaator. Kui Sa märkad hästi detaile ning Sulle sobib tempokas ja füüsilist koormust pakkuv töö, võib Sulle sobida aga spooni lõikamine. Kui eelistad töötada näiteks värskes õhus, võib päris Sinu töö oodata Sind hoopis palgiplatsil. Kui otsid püsivat tööd kindla sissetulekuga või vajad tööd osalise tööajaga, võta samuti meiega ühendust. Sõltuvalt vabade kohtade olemasolust saame nii Sinu võimalustest juba täpsemalt edasi rääkida. Puidutöötlemisalane ettevalmistus tuleb kindlasti kasuks, kuid ei ole hädavajalik, sest põhjalik tootmistööks vajalik väljaõpe viiakse läbi meie oma tehases kogenud töötajate juhendamisel.

Tootmise kõrval ootame töötajaid ka teistesse valdkondadesse. Meie tehikaosakonnas töötavad automaatikud, elektrikud, mehaanikud ja keevitajad, kes toetavad tootmisüksusi seadmete hoolduse, remondi ning ka arendamise ja ehitamise osas. Alati on teretulnud meiega edasise koostöö võimaluste osas kontakteeruma puidutöötlemist või metsandust õppinud või tootmise valdkonnaga varasemalt kokku puutunud juhtimissooviga inimesed. Toetame väga töötajate ettevõttesisest arengut ning mitmed juhid on välja kasvanud just meie enda töötajate hulgast.

Meie töötajatele on korraldatud bussitransport tööle ja koju Kuusalu, Kiiu, Loksa, Tapa ning Tallinna, Maardu suunalt, iga päev saab lõunaks sooja suppi, peame meeles töötajate sünnipäevi, jagame jõulukingitusi, tähistame tööjuubeleid ning kord aastas lõbutseme kõik koos ettevõtte suvepäeval.

Vaata videot ja võta meiega ühendust!