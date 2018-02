Edukas globaalne ettevõte otsib agarat agronoomi

Bayer on enam kui 150-aastase ajalooga ettevõte, mille peamised tegevusvaldkonnad on tervishoid ja põllumajandus.

Igas maailma nurgas on üks Bayeri esindus

Nii nagu Hemingway sõnul on igas maailma sadamas üks eestlane, võib ka pea igast maailma nurgast leida Bayeri esinduse. Bayeri kontserni kuulub ligikaudu 207 konsolideeritud ettevõtet tervelt 77 riigis ning 2016. aasta seisuga loeti kokku 115 200 töötajat.

Eestis pärinevad esimesed märgid Bayerist juba Nõukogude Liidu ajast, kui 1970ndatel ja 1980ndatel Salvo tehases nende tooraineid kasutati. 1991. aastal pakuti eestlastele võimalusi minna Bayeri Carl Duisbergi fondi stipendiumi abil Saksamaale praktikale.

Raudsete väärtustega ettevõte

Bayeri eesmärk on aidata leida lahendusi peamistele nüüdisaegsetele väljakutsetele. Maailma üha kasvaval ja vananeval rahvastikul on vaja paremat tervishoidu ning piisavat toiduvaru. Üks suurimaid väljakutseid ongi üha kasvava rahvastiku toiduvarude tagamine. 2050. aastaks peaks meie planeet olema koduks juba üle üheksale miljardile inimesele, kuid põllumajanduskõlbliku maa osakaal väheneb. Et tagada kasvavale rahvastikule piisav ja ohutu toiduvaru, peab põllumajanduse tootlikkus kasvama 60%.

Ettevõtte väärtused on lihtsad, kuid õiglased. Hinnatakse innukat suhtumist töösse, teiste inspireerimist ja motiveerimist, usaldusväärsust, paindlikkust, uute suundumustega kohanemist ning tõhusalt eesmärkide nimel tegutsemist.

Eestlased on aegade algusest olnud põllumehed

Kristuski ei olnud veel sündinud, kui muistsed eestlased juba metsa maha võtsid, põllud rajasid ja kultuuristatud taimi kasvatama hakkasid. Lihtsatest talumeestest arenesid välja aga tõelised põllumajandusteadlased, kes Eesti põllumajanduse uuele tasemele viisid. Üle maailma laienev ettevõte pakub suurepärast võimalust välispartneritega koostööd teha ning ühiste jõududega maailm paremaks kohaks muuta.

Bayeri meeskond otsib agronoomi, kes tahab võtta oma südameasjaks inimeste elukvaliteedi parandamise ning soovib Eesti põllumajandusmaastikul ennast teostada.

Peamised tööülesanded on:

kliendisuhete arendamine ja hoidmine Eestis, sh suhtlemine nii edasimüüjate kui ka lõpptarbijatega

eesmärgistatud müügitulemuste saavutamine

kliendi vajaduste selgitamine ja nõustamine kliendi juures

demonstratsioonkatsete planeerimine ja korraldamine

kokkuvõtete tegemine ja andmete analüüs

müügistrateegiate ja turundustegevuse planeerimine, elluviimine ning jälgimine

toodete kasutamise tagamine vastavalt registreeritud etiketijuhistele ning Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele

toodete tutvustamine seminaridel ja õppepäevadel

Bayeri kuvandi kindlustamine ja hoidmine

igapäevases töös korporatiivsete väärtuste kasutamine ja arvestamine

Sobiv kandidaat on:

agronoomia või bioloogia haridusega

hea eesti keele väljendusoskusega ning hea inglise keele oskusega kõnes ja kirjas

algatusvõimeline ja hea veenmisoskusega

suuteline iseseisvalt töötama ja vastutama

oma töös süsteemne ja oskab tegevusi prioritiseerida

valmis pingeliseks tööks ja välislähetusteks

B-kategooria juhiloaga

MS Office'i (Word, Excel, OutLook) igapäevane kasutaja

Omalt poolt pakutakse huvitavat väljakutset töötada tuntud ja väga edukas globaalses ettevõttes, professionaalset meeskonda, huvitavaid koolitusi, motiveerivat tulemuspalka, kindlustust, terviseedendamise toetust ning ametiautot.

Kui tundsid ennast ära, siis kandideerida ja tööpakkumisega lähemalt tutvuda saad siin ja siin.

PS! Kandideeri lingi „Fill out an application“ kaudu!