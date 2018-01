Eesti staažikaim käsipesula otsib tikutulega taga häid spetsialiste

Juba aastast 1991 asub aadressil Tondi 1 teistest selgelt eristuv pesula, Tondi Käsipesula, mis on mitte üksnes esimene, vaid ka vanim siiani tegutsev käsipesula Eestis. Siin seistakse hea selle eest, et absoluutselt iga masin, mis üle selle maja ukse veereb, kuni viimase detailini professionaalselt puhastatud ning töödeldud saaks.

Mehed, kes teavad, mida nad teevad

Sõitku sõiduk mööda maad, merd või pilvepiiri, siin jagub küllaga nii oskusi kui ka seadmeid, millega sõidukile korralikke puhastusi või töötlusi pakkuda. Nii on siin juba aastaid lisaks autodele puhastatud ja töödeldud ka mootorrattaid, lennukeid ning mere- ja hobisõidukeid. Vajadusel pakutakse logistilist abi, et masin pesulasse ja tagasi transportida.

Suuremõõtmelisi või muid sõidukeid, mis ei mahu või mida pole võimalik töökotta tuua, saavad puhtaks ning töödeldud kliendi aadressil nn. outreach teenusena.

Pesulas tehakse kogu töö käsitsi. Ajakulu on küll suurem, kuid see on seda vaeva väärt — sest ainult sellisel meetodil on sõiduki eluiga oluliselt pikem ning seega ka väärtus järelturul märksa suurem. Sestap kasutataksegi pesulas ka üksnes professionaalsete autokeemia tootjate puhastusaineid, mis on maksimaalselt tõhusad, ohutud ning kliendile pikemas perspektiivis ka majanduslikult säästlikudmad. Kuid suurt rõhku pannakse ka keskkonna- ja energiasäästlikkusele, mistõttu leiavad siin kasutamist vaid need tööriistad ja seadmed, mis nendele kriteeriumitele ka vastavad.

Käsipesula, mille kliendid on harjunud vaid parimaga

Kuid ega korralik pesu ainus pole, millega masina väärtust hoida. Igapäevaselt tuleb ette võtta muidki töid. Olgu selleks siis värvipinna või muude detailide taastamistööd, kaitsetöötlus või armutu võitlus salongis levivate lõhnade ja vaenulike bakteritega. Tegelikult on käsipesula teenuste nimekiri märksa pikem, sisaldades kokku ligi 30 erinevat teenust. Et kõikide ka juba teostatud tööde kohta kliendile ülevaadet pakkuda, on käima lükatud elektrooniline register, kust kiirelt infot leida. Selline vajadus võib tekkida näiteks sõiduki omanikuvahetusel. Tasub ka teada, et näiteks kõikidele kaitsetöötlustele laieneb kasko- ja liikluskindlustus, mistõttu on maksumuse ja teostuse aega võimalik tagantjärele tuvastada ja kindlustusele edastada.

Teenus on siin kvaliteetne ning teenindus professionaalne. Kogu meeskond omab korralikku kogemust, läbitud on mitmeid rahvusvahelisi koolitusi ja väljaõppeid. Nii polegi midagi imestada, et info Tondi Käsipesula taseme kohta on levinud kui kulutuli. Eriti just teadlikuma ning nõudlikuma sõidukiomanike hulgas.

Parimasse pesulasse vajatakse hädasti asjalikku tegijat

Kui oled juba pikemat aega auto- ja mototehnikast huvitunud ning unistanud saada nõutud spetsialistiks hinnatud ja hästitasustatavas valdkonnas, oled ehk sina see, keda Tondi Käsipesula pingsalt otsib. Kui vastad enamus järgnevale jaatavalt, võib just sinust saada tulevane detailing-ala spetsialist.

Sulle meeldivad autod ja mototehnika. Tunned, et selles valdkonnas töötamine oleks miski, mis sinu silmad särama paneks.

Sinu unistuseks on saada valdkonna tegijaks ning sinu jaoks on igati mõistetav selle nimel läbida kõik vajalikud etapid.

Mõistad, et oskused ei tule üleöö, vaid läbi pideva pingutuse ja arengu. Pead koolitustel osalemist, asjatundjate nõuannetega arvestamist ja erialase kirjanduse lugemist iseenesest mõistetavaks.

Jagad ettevõttega sama veendumust, et iga klient on kulla hinnaga ning sinu jaoks on keskmisest nõudlikum klient põnevaks professionaalseks väljakutseks.

Mõistad, et sinu suhtumine, tööeetika ja panus mõjutavad tervikuna ettevõtte mainet.

Mõistad, et igas töös võib ette tulla pingelisi olukordi, kuid hoolimata sellest jääd alati diskreetseks, sümpaatseks ja professionaalseks, et tekkinud olukord kiirelt lahendada.

Meeldiv ja avatud suhtlemine oma tiimi ja klientidega ei ole sulle vastumeelne ega pealesunnitud. Oskad hinnata meeskonnatööd ja tead, et igaühe panus mõjutab lõpptulemit.

Oled harjunud oma töö kvaliteeti ise hindama ning vajadusel tehtut üle tegema, sest sinu jaoks on iga detail ja lõpptulemus oluline.

Sulle meeldib nokitseda detailidega, kuid samas oskad ka ette antud ajast kinni pidada.

Innustud tulemusest, mida saad omaenda kätega luua.

Sul on ette näidata vähemalt keskhariduse tunnistus ning B-kategooria juhiluba.

Kui jõudsid tõdemusele, et jutt käis just sinust, pole muud, kui saada oma CV ja motivatsioonikiri ühes kokkuvõttega enda tööalastest ambitsioonidest, soovunelmatest ning varasemast kogemusest aadressile info@kasipesula.ee. Rohkem infot Tondi Käsipesula kohta leiad siit.