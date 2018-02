Karm statistika tööturul: alanud on motiveerivama palga, paremate tööalaste suhete ja selgete arenguvõimaluste jaht

Juba 43 % kõikidest tööpakkumistest sirvitakse nutiseadmest. CV.ee on Eesti kõige mobiilisõbralikum. Unsplash

Karjääriarengu kontaktvärava CV.ee jaanuari kasutusstatistikast joonistub üheselt välja, et käima on läinud üliaktiivne töövahetuskuu ja -aasta. Tööpakkumisi on juba praegu ühes kalendrikuus avaldatud aastatagusega võrreldes 14% rohkem. Vabadele ja uutele töökohtadele kandideerimiste suhtarv on tõusnud keskmiselt viiendiku võrra (+18,2%) ja tööturule on lisandunud pea kümnendiku võrra (+8,6%) enam aktiivseid tööotsijaid.