Kus peitub tööturul raha tegelikult? Nii teenid 1500 eurot ja rohkem kätte!

Palgauuringukeskkonna Palgad.ee andmeanalüüsist selgub, et 1500 eurot ja rohkem kätte – mis on paljude tööturule sisenejate unistuste töötasu alampiir – on võimalik teenida Eesti tööturul reklaami/turu-uuringute, kinnisvara, transpordi/logistika, meditsiiniteenuste osutamise, telekommunikatsiooni, IT ja finantsvaldkonnas.

Seda ainult juhul, kui on ette näidata 5–10 aasta pikkune töökogemus, kõrgharidus ja valmidus töötada juhtival positsioonil kas Harjumaal või Tartumaal.

Kus peitub tööturul raha tegelikult? Kõrgemat palka saavad muudes sektorites küsida veel need, kellel on väga head valdkonnapõhised tehnilised oskused (logistika, IT, telekommunikatsiooni, energeetika ja arhitektuuri valdkonnas).

Mittetehniliste teadmistega oskustöölisena on keskmisest kõrgemat töötasu võimalik teenida näiteks õigusabi, logistika, panganduse, reklaami ja turu-uuringute ning tootmise tegevusvaldkonnas.

Eesti suurima palgauuringukeskkonna Palgad.ee üle-eestilisest analüüsist selgub, et Harjumaal võidutseb palganumbrite keskmiste topis kinnisvarasektor, kus on kõrgepalgaliste keskmine netotöötasu 2216 eurot.

„Jah, kinnisvarasektoris on tõesti võimalik teenida ka 5500 eurot,“ selgitab Pindi kinnisvara müügipartner Peep Sooman „Kinnisvarasektoriga seotud ametid on paljuski tulemustasu põhised – kui sa oled tulemuslik, siis see ongi võimaluste maa. See nõuab iseloomuomadust, töökust. Ambitsioonikust ja võimaluste oskuslikku kasutamist, et oma kliendibaasi kasvatada. Kinnisvarasektoris ei ole piire ees, kui sa piisavalt hästi ja õiges järjekorras õigeid asju teed. Samas on ka läbipõlejaid palju. Alguses tuleb teha palju ka musta tööd, enne, kui su panus hakkab Sulle sissetulekut tootma. Kinnisvarasektoris saavad edukaks need, kelle mõttelaad on ettevõtjalik.“

„Olin veendunud, et see eeldab väga pikka staaži, aga praktika näitab, et seda polegi vaja,“ ütleb LVM kinnisvara juht Ingmar Saksing. „Sissetulek kasvab läbi kliendibaasi ja usalduse. Aga päris tempokalt on võimalik jõuda tulemusteni – aasta, kaks, kui oled oma töös süsteemne ja tegeled teadlikult tulemuste saavutamisega. Aga see nõuab praegu ka kindlasti rohkem teadmisi kui viis aastat tagasi. Arvamus, et kinnisvarasektoris piisab ainult pealehakkamisest, enam ei kehti. Teada tuleb õigusakte, hoida end kursis toimuvaga. Aga meil on aastaga ka väga häid tulemusi saavutatud.“

Kinnisvarasektori headele palkadele järgnevad reklaami ja turu-uuringute sektor (kõrgepalgaliste keskmine töötasu 2043 eurot) ning arhitekti- ja inseneritegevustega seotud tööd kõrgepalgaliste keskmise netotöötasuga 1901 eurot kuus.

Tartumaal 1500 eurot ja rohkem kuus kätte teenida soovijad peaksid end sättima tööle IT valdkonda või toiduainetööstusesse. Huvitaval kombel on eelarvamuste kiuste on kõrgepalgaliste keskmine töötasu viimases isegi suurem. Tartumaal on hästi tasustatud magistrikraadiga tehniliste teadmistega oskustöölised keskmise netotöötasuga 1808 eurot kuus.

Sellest rohkem teenivad Tartumaal kõrgharitud ja üle kümneaastase tööstaažiga IT valdkonna tehnilise taibuga oskustöölised.





Harjumaa kõrgepalgaliste keskmine töötasu kogemustest sõltuvalt

üle 10 aasta 1833 eurot

6–10 aastat 1803 eurot

3–5 aastat 1732 eurot

1–2 aastat 1639 eurot

alla aasta 1566 eurot





Tartumaa kõrgepalgaliste keskmine töötasu kogemustest sõltuvalt

üle 10 aasta 1844 eurot

6–10 aastat 1691 eurot

3–5 aastat 1551 eurot

1–2 aastat andmed puuduvad

alla aasta andmed puuduvad





Kõrgepalgaliste keskmine netotöötasu

Harjumaa 1763 eurot

Tartumaa 1712 eurot

Eesti keskmine* 1125 eurot

naiste keskmine 1009 eurot

meeste keskmine 1260 eurot

mehed 1787 eurot

naised 1710 eurot

* Palgad.ee andmeil. Statistikaameti andmeil oli 2017. aasta IV kvartali keskmine brutotöötasu 1271 eurot ehk netotöötasu keskmine 1072 eurot.





Kõige kõrgemini tasustatud valdkonnad (kõrgepalgaliste keskmine netotöötasu kuus)

kinnisvara ost, müük, rentimine ja haldus 2217 eurot

reklaam ja turu-uuringud 2043 eurot

arhitekti- ja inseneritegevused 1901 eurot

masinatööstus 1879 eurot

pangandus/finants 1862 eurot

toiduainete, jookide, tubaka tootmine 1830 eurot

meditsiiniteenuste osutamine 1820 eurot

transport/logistika 1812 eurot

kindlustus 1799 eurot

administratiivsed tegevused 1795 eurot





Kõrgepalgaliste TOP positsioonide lõikes