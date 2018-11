Milline on parim nädalapäev tööle kandideerimiseks?

Kui elad esmaspäevast reedeni töönädala rütmis, juhtub pühapäev olema kõige stressirikkam päev nädalas. Küsid, miks? Pühapäeval hakkad end juba uue nädala jaoks häälestama. Kui tööl on probleeme ja tekkinud talumatu rutiin, tundub esmaspäev ühe koleda unenäona. Seetõttu on palju neid, kes just pühapäeviti tööportaale sirvivad ja uuele tööle kandideerivad.

Esmaspäeval oled nädalavahetusest veel veidi väsinud ja see on hetk, kus postkastis on kõige enam kirju, mida ei jõua mõnikord lõunaks läbi sirvida. See tähendab, et sama on ka tööle värbajatel ja et keegi su CV-ni jõuaks, läheb aega. Esmaspäeviti on üsna tihti ka koosolekud, mis võtavad suurema osa tööpäevast ära.

Uuring näitab, et teisipäevaks ja kolmapäevaks hakkab tekkima rutiin. Kõige enam kohtumisi on määratud just nendeks päevadeks. Teisipäeval ja kolmapäeval tehakse suurem osa nädala tööst ära. Keskendutakse uutele ülesannetele ja lõpetatakse vanu projekte.

Neljapäevaks on töönädala kiireim aeg möödas ning inimesed on rahulikumad ja rõõmsamad, mõeldes algavale nädalavahetusele. Just seda aega on kõige targem ära kasutada. Seega – neljapäev, reede ja laupäev on head päevad oma CV saatmiseks. Võid ka sellele mõelda, et esmaspäeviti postkasti läbi vaadates alustatakse kõige vanematest kirjadest ning nii oled esmaspäevaks eelisjärjekorras, kui sinuga juba neljapäeval ja reedel tegeletud pole.