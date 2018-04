Müügitöö fänn Mai Kastemäe: klienditeenindaja töö on noorele kogemuste omandamiseks ideaal

Pärast pikka päevatööd kauplusesse sisseoste tegema minnes tahaks seal näha sõbralikke ja naeratavaid nägusid. Tõeline müügitöö fänn, 2017. aasta Eesti parim teenindaja kaubanduses Mai Kastemäe räägib, mis teda selle töö juures motiveerib.

Kuidas sai alguse Sinu töö/karjäär kaubanduses teenindajana?

Ma olen väga õnnelik inimene. Nimelt leidsin ma selle inimese, kellega kogu oma elu veeta, väga varakult. Meil sai plaan tehtud, et kohe pärast minu keskkooli lõpetamist abiellume. Pruutkleidid on ikka päris kallid ja seetõttu asusin ma kooli kõrvalt tööle Maxima kassapidajana.

Mis on müüjatöö suurimad plussid ja miinused, väljakutsed?

Mulle meeldib teenindajana see, et kohtun nii paljude uute inimestega. Kõigil on oma pagas ja päris tihti nad jagavad seda minuga, nii saan iga päev tarkust juurde. Teenindajatööl on suureks plussiks ka see, et on võimalik leida just sulle sobiva graafikuga töö. On teeninduskohti, mis on avatud E-R, ja on ka kohti, kus saab töötada öösel. Teenindaja töö juures pole miinuseid, on ainult väljakutsed ja need on tõesti vahel väga rasked. Inimestele ei meeldi üldjuhul tunnistada, et nad eksivad ja vabandamine tekitab ebamugavust, kuid teenindaja peab tihti võtma kellegi teise eksimuse enda peale ja vabandama kellegi teise eest.

Aga suurim pluss on ikka see, et nii palju on õppida. Töö kaubanduses areneb tohutu kiirusega. Ma ei usu, et teenindajad oskasid nõukogude ajal unistada sellistest nutikatest kassadest ja müügiprogrammidest, mis tänapäeval on. Arvelauast arvutiteni on olnud tohutu hüpe ja väga väikese aja jooksul. Olen kooli kaudu tutvunud ka juba uute innovaatiliste lahendustega ning see on tõesti uskumatu, mis meid veel ees ootab. Ma ootan seda kõike suure huviga.

Kas robotid võtavad tulevikus kaubanduses töö enda kanda?

Robotid lihtustavad meie tööd, aga töö ei kao kuskile. Masinal ei ole empaatiavõimet. Klient vajab inimest, kes tema pretensiooniga tegeleks. Jah, tõesti, teenindajaid pole ühel hetkel enam nii palju korraga vaja, aga see-eest need, keda on vaja, peavad olema spetsialistid. Ma arvan, et tänu sellele teenindustase tõuseb ja teenindajaid hakatakse rohkem väärtustama. Nad pole enam lihttöölised, vaid spetsialistid.

Mida peaksid kaubandusettevõtted tegema, et rohkem noori tahaks kaubandusse erinevatele ametikohtadele tööle tulla?

Alustuseks tuleb teadvustada, et tänapäeva noored ja noored 20–25 aastat tagasi on täiesti erinevad inimesed. Me elame teistsuguses ühiskonnas. Kaubandus peab end kohandama nii, et Z-generatsioon oleks motiveeritud töötama. Need ettevõtted, kus on seda juba avastatud ja juhid töötavad selle nimel, on kindlad võitjad.

Mida soovitad noortele, kes näiteks õpingute ajaks paindlikku töökohta vajavad. Kas teenindajaamet sobiks selleks?

Kui sa oled noor ja tahad elus saada kogemusi, siis klienditeenindaja töö on selleks ideaalne. Sa saad arendada meeskonnatöö oskust, suhtlemist ja tihti praktiseerida võõrkeeli. Kui sa aga oled küll hea meeskonnamängija, aga kliente pelgad ja ei meeldi suures koguses suhtlemine, siis pole hullu, kaubanduses on ka muid tööpakkumisi, mis sulle võib-olla rohkem sobivad. Näiteks on tööjõudu vaja ka laos. Võib juhtuda täitsa nii, et tuled kaubandusse tööle ajutiselt ja avastad, et see ongi see, mis sulle sobib. Nii juhtus just minuga.

Millised omadused peaksid olema heal teenindajal?

Hea teenindaja on see, kes tõesti tahab südamest seda tööd teha. Kõike muud saab õppida ja arendada. Minu kolleeg ütles kunagi väga hästi, et hea teenindaja peab olema nagu kameeleon. Ja nii ongi! Suurepärane teenindaja oskab end häälestada igas situatsioonis just nii, nagu selle konkreetse kliendiga on vaja.

Vaata, millised võimalused on noortel kaubanduses, siit.