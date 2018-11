Neli lihtsat soovitust uue keele õppimise alustamiseks

Parem keeleoskus kindlustab Sulle alati

parema töö ja teistest kõrgema palga!

Õpi igal vabal hetkel

Uuring näitab, et 20 minutist päevas piisab, et uut keelt omandama hakata. Vaata üle oma päevaplaan ja leia üles hetked, kus sul on aega keelt õppida. Keelt ei pea õppima ainult klassiruumis istudes, vaid seda saab vabalt teha ka ühistranspordiga kulgedes või kassajärjekorras oodates.

Leia endale sobiv õppimisviis

Leidub neid, kes armastavad kõike üles kirjutada, ja ka neid, kes tüdinevad kõigest üsna kiirelt. Proovi leida endale sobiv moodus, kuidas oleks keelt kõige parem õppida.

Praktikaga tuleb ensekindlus

Proovi iga nädal vähemalt ühel päeval uut keelt päriselt praktiseerida. Hoia silmad lahti ja vaata, kus korraldatakse keelekohvikuid. Uuri ka, kus õpitava keele rääkijad enim koos käivad. Kui selleks puudub võimalus, otsi endale internetist keeleõppeprogrammide kaudu keelesõpru, kellega koos harjutada.

Tee õppimisest igapäevane harjumus

Kõige olulisem on keelt õppida iga päev. Kui õpid kasvõi viis minutit, oled endale juba suure teene teinud. Alguses võib olla raske, aga hiljem läheb lihtsamaks. Keeleõpe nõuab pühendumist ja pidevat kinnistamist. Kuula õpitavas keeles muusikat. Vaata filme. Loe raamatuid.

