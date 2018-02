Osale CV.ee aasta olulisimas uuringus: kes on Eesti parimad ja halvimad tööandjad?

Pixabay

Karjääriarengu kontaktvärava CV.ee uuringulabor käivitas 1. veebruaril suure üle-eestilise uuringu, mille eesmärk on selgitada välja, kes on Eesti parimad ja halvimad tööandjad töötajate hinnangul. Uuringus osalemiseks tuleb varuda umbes 3–5 minutit. Uuring on aktiivne 18. veebruari südaööni, tulemused avaldab ja parimate tiitlid annab CV.ee üle 2. märtsil 2018.