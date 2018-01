Seitse tegevust, mis aitavad uuel töötajal ettevõttesse paremini sisse elada

Halb esmamulje uuele töötajale võrdub halva kliendikogemusega – töötaja ei pruugi kaua ettevõttes püsida ning võib jagada enda ebameeldivat sisseelamise kogemust ka teistega väljaspool ettevõtet. Esmapilgul võib näida, et sisseelamisprogramm on pärast värbamisprotsessi väheoluline. Ettevõtte peamine eesmärk on leida enda meeskonda uus töötaja ning kui eesmärk on täidetud, läheb tihtipeale töötaja sisseelamine nii, kuidas juhtub – asi jäetakse juhuse hooleks.

Kas Sinu ettevõttes on kombeks tervitada uut töötajat kogu meeskonnaga? Leida temale mentor, et sisseelamine oleks sujuvam? Kas Sinu ettevõttes on uue töötaja sisseelamis- ja kohanemisprogramm läbi mõeldud, süsteemne?

Seitse tegevust, mis aitavad uuel töötajal Sinu ettevõttesse paremini sisse elada

1. Tervitage uut töötajat kogu kollektiiviga tema esimesel tööpäeval.

Ühine tutvumisring on hea nn jäämurdja ning näitab ettevõtte inimsõbralikkust ja hoolivust. Uus töötaja tunneb, et ta on sinna oodatud ning on lisaks esialgsele ärevus- ja põnevustundele ka eeltoodud vastuvõtu tõttu ülimotiveeritud. Enne uue töötaja tervitamist saada kõikidele töötajatele välja e-maili teel kutse ühisest kohtumisest. Tutvusta uut töötajat, lase kõikidel meeskonnaliikmetel ennast uuele töötajale tutvustada, kaasa suupisted ja loo mõnus atmosfäär.

2. Korraldage esimesel päeval ühine lõunasöök, et teineteisega lähemalt tutvuda.

Tellige töökohta lõunasöök või tehke ühine lõunapaus väljaspool töökohta. Kui ei ole võimalik kõikide töötajatega üheaegselt lõunapausi korraldada, siis on alati võimalus teha seda väiksema osakonna või tiimiga. Enda esimesel tööpäeval ei pruugi töötaja lõunapausi suure põnevustunde tõttu isegi meeles pidada ning tõenäoliselt ei tunne ta hästi ka ümbritsevaid lõunasöögikohtasid, seega tasub uuele töötajale pakkuda võimalust ühiseks lõunaks.

Paku uuele töötajale võimalust koos lõunatada või korralda esimesel tööpäeval kogu tiimiga ühine lõunapaus. Foto: Unsplash

3. Valige uuele töötajale välja mentor – inimene, kes teda igal sammul sisseelamisprogrammis toetab ja välja õpetab.

Uuel töötajal peab olema ettevõtte sees inimene, kelle poole küsimuste, murede ja rõõmudega pöörduda, kes õpetab teda välja, hoiab kätt pulsil seni, kuni uus töötaja on piisavalt hästi integreerunud ning küps iseseisvalt töötama. Tuleb arvestada sellega, et mentori staatust ei saa kanda igaüks – mentor peab olema rikkama kogemuste pagasiga, tundma ettevõtte süsteeme ja protsesse ning eelkõige, olema kannatlik ja valmis vastama ühele ja samale küsimusele ka mitu korda, kui seda on tarvis. Mentorit peab toetama kindel mentorlusprogramm, mis annab juhised täpseks toimimiseks ning mis määrab uue töötaja eesmärgipärase tegutsemise. Kas Sinu ettevõttes kasutatakse mentorlusprogrammi?

4. Võimalusel tutvusta uuele töötajale ettevõtte kõikide osakondade tööd.

Väiksemal ettevõttel on see mõistagi kergem, ent olenemata firma suurusest tasub uue töötaja esimene töönädal sisustada ettevõtte protsessidega. Näiteks: töötaja veedab esimese töönädala iga päeva erineva osakonna juures, et saada terviklikku pilti ettevõtte protsessidest ja mõista enda rolli tervikprotsessis.

5. Tee kindlaks, et uuel töötajal on kõik tööks vajalikud asjad juba esimesel tööpäeval olemas.

Uus töötaja ei peaks esimesel päeval muretsema seepärast, kust ta võiks leida endale kirjutusvahendi, või ootama enda töövahendeid. Eriti heaks žestiks on jätta töötaja töölauale midagi temanimelist, mis väljendab personaalset lähenemist ning paneb uue töötaja end eriliselt tundma – olgu selleks esemeks pastapliiats, märkmik, kohvitops, veepudel või midagi muud vajalikku.

6. Tähista uue töötaja võite, ka väiksemaid.

Uus töötaja viis edukalt läbi enda esimese projekti? Tähistamist väärt! Sellisel moel paned töötaja tundma, et teda ja tema tööd väärtustatakse. Ühine tähistamine toob taas meeskonna kokku ning annab uuele töötajale veelgi suurema motivatsioonitõuke. Võidutunne meeldib kõikidele, mistõttu ei tohiks unustada ka staažikamate töötajate tunnustamist uute töötajate kõrval.

7. Teavita kõiki kolleege uue töötaja tulekust.

Oleks hea, kui kõik töötajad on uue töötaja tulekust teadlikud ja teavad, millal on uue töötaja esimene tööpäev. See ennetab igasugused arusaamatused ning küsimused stiilis „Kelle klient Te olete?“ või „Kas olete eksinud?“.

