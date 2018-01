Sinu teekond praktikale – 5 nippi, kuidas saada ihaldatud praktikakoht

Nagu tavalisele töökohale kandideerides, on konkurents tihe ka praktikakohtadele. Järgnevalt toome välja viis soovitust, kuidas suurema tõenäosusega praktikale pääseda.

1. Eristu teistest praktikakohale kandideerimisel, jää silma – tee midagi ootamatut või teistsugust

Loomulikult tuleb praktikakohale kandideerides esitada enamasti ettevõttele ka oma CV ja saata e-maili teel kandideerimissoov. Võlu seisneb selles, et seda saab teha tunduvalt loovamalt, kui seda teeb teine kandideerija.

Mõtle sellele, kuidas saaksid eristuda ning kasuta oma loovust. Ära karda erineda, sest see toob sind teistest esile ja näitab, et soovid seda kohta väga. Ole CV koostamisel avatud videoformaadile.

2. Ole aktiivne ja suhtle inimestega

Avalda arvamust ja jaga oma teadmisi teiste inimestega. Päeva lõpuks loevad tööandjale ka soovitused inimestelt, kes on varem koos Sinuga õppinud ja töötanud.

Aktiivne tuleb olla nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Suhtle inimestega ning loo uusi suhteid. Ära pelga kohtuda uute inimestega, sest see võib olla tee ideaalse praktikakohani.

3. Hari ennast ja ole valdkonnas toimuvaga kursis

Kui sa pole eriline raamatute fänn, siis leiad erialast teavet ka internetist. Internet on piiramatute võimalustega ning lihtsa otsimise tulemusena leiad kõik, mis Sulle huvi pakub.

Hoia ennast pidevalt erialaste teemadega kursis ja sa avaldad kindlasti praktikavestlusel oma teadmistega muljet.

4. Vaata üle oma sotsiaalmeedia kontod

Loe veel

Ole ettevaatlik sellega, mida oma sotsiaalmeedias jagad. Lõbutsemine ei ole patt, kuid mitmemõttelise sisuga pilt või videoklipp võib tõmmata kriipsu peale Sinu ihaldatud karjääri algusele.

Alati ei pruugi toimida ka see, kui hoiad enda kontosid privaatsena. Kui tööandjal on valida kahe kandidaadi vahel ning ühel on avalik profiil asjakohase infoga, siis privaatse profiiliga kandidaat jääb varju. Seega praktikakoht jääbki nii lihtsa tõsiasja tõttu saamata.

5. Ole esimene ja alusta otsimist juba varakult

Mida varem praktikakoha otsimisega alustad, seda suurema tõenäosusega saad Sa koha, millest unistanud oled.

Vali endale meelepärased ettevõtted välja ning valmista ka ettevõtted ette enda märguandega, et praktikaperiood on tulekul. Nii saavad ettevõtted enda vajadused ja kindlad praktikaperioodid läbi mõelda.

Lisaks kõigele eelnevale ära unusta puhata ning olla õnnelik. Sisemine rahulolu ja enesekindlus peegelduvad ka väljapoole.

