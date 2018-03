Tööampsumajandus – kas trendikas vaheldus tavalisele palgatööle?

Tööampsumajanduse kujul on tegemist tõusva trendiga, mis Ameerikas juba juured alla kasvatanud, kuid Euroopas alles maad kombib. Erinevad uuringud on näidanud, et umbes 2020. aastaks on 40% Ameerika töölistest projektipõhised töölised ehk sõltumatud töövõtjad. Liigutakse ühe projekti juurest teise juurde, et hoida enda töö võimalikult mitmekülgne.

Tööampsumajandus ehk gig economy on sisuliselt majandus, kus organisatsioonid palkavad sõltumatuid töövõtjaid kindlate lühiajaliste projektide jaoks. Vaata CV.ee lühiajaliste projektide pakkumisi siit.

Kellele on tööampsumajandus õigupoolest suunatud?

Esialgu oli see suunatud otseselt projektide ja tööde jaoks, mis ei nõudnud kontoris istumist ning mida sai edukalt teha ka kodust iseenda arvutiga. Aeg on jõudnud aga sinnani, et nüüd on muutunud ka asukohapõhised tööd projektipõhisemaks. Seega on tööampsumajandus mõeldud kõigile, olenemata vanusest, kes soovivad paindlikult töötada neile sobival ajal ja kohas. Seda kõike sõltumata valdkonnast või töö iseloomust.

Millised on tööampsumajanduse plussid?

Kõige suuremaks eeliseks täistööajaga (40 h nädalas) töötamise ees on kindlasti võimalus ise oma aega planeerida. Olenevalt isiklikest soovidest ja harjumustest on võimalik tööaega jaotada vastavalt vajadusele. Veelgi enam, tööst on võimalik keelduda ning projektidest loobuda neid alustamata. Täistööajaga lepinguliselt töötades seda endale aga lubada ei saaks.

Mitmekesised tööülesanded on kindlasti teiseks suureks argumendiks, miks valida tööampsumajandus. Erinevate projektidega töötades ei teki rutiini, mis päästab kindlasti igavatest tööpäevadest, jättes mõtted loobumisest või töökohavahetusest kaugele seljataha.

Sissetulek sõltub iseenda aktiivsusest ja oskustest aega planeerida. Kui oled kindel, et suudad hakkama saada mitme projektiga korraga või eriti mahukad projektid ainult enda peale võtta, siis suure tõenäosusega on sinu sissetulek tavalise palgatööga võrreldes kasvanud.

Millised on tööampsumajanduse miinused?

Võib juhtuda, et piirid töö ja eraelu vahel muutuvad eriti hägusaks. Endalegi märkamata võite sattuda olukorda, kus erinevad projektid on lõpuks eraelu täielikult enda alla matnud. See juhtub just seetõttu, et te ei oska enda aega piisavalt hästi planeerida ning satute uute projektide tuhinas lõpuks ajahätta. See omakorda tähendab, et kogu vaba aeg möödub töötades ning tööampsumajandus kaotab oma suure eelise, milleks on vaba aja planeerimise vabadus.

Meie praegune maksusüsteem ei toeta veel tööampsumajandust täistuuridel, sest ei ole jõutud liikuda tehnoloogia arenguga samas tempos. Nii võib juhtuda, et nutikate rakenduste kaudu töötades võite ilma jääda igakuisest miinimumpalgast ning tervise- või töötuskindlustuse eelistest.

Loomu poolest pigem meeskonnamängijad võivad kaotada enda jaoks motivatsiooni, sest projektipõhise töö taga ei pruugi alati olla tiimi ja töökeskkonda. Kuigi esialgu puutud sa kokku uute inimestega, siis seda ainult hetkeks, seniks kuni tööülesanded edasi antud. Leiad ennast kohvikutes või kodus töötades olukorras, kus sul pole võimalik oma õnnestumisi ning ebaõnnestumisi kellegagi jagada. See pole küll probleemiks neile, kelle jaoks tiimitöö ja töökeskkond väheolulise pehme väärtusena kõlab.

Kuidas alustada?

Anna teada, et oled saadaval. Uuenda kindlasti CV.ee lehel oma CV ning anna teada, et oled huvitatud ka projektipõhisest tööst. Too välja, miks tulevad senised kogemused sulle selles valdkonnas kasuks. Kindlasti tasub CV teha avalikuks, sest nii leiavad värbajad sind lihtsamini üles ning saavad sinuga ühendust võtta, et juba lähemalt projektist rääkida. Pea meeles, et mida nähtavam sa ise oled, seda suurema tõenäoususega sind ka leitakse.

Karjääri teemadel hari end Nipila.ee tööblogi abil: