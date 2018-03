Tööstressist priiks: esimesed kolm sammu, millega täna alustada

Tööstress kummitab rohkemaid inimesi, kui aravatagi oskame. Kui sulle tundub, et ka sina oled samas olukorras, saad abi siit.

Tööta kirega ja ära unusta vahepeal lõbutseda, mängida. Selline mõtteviis võib päästa nii mõnedki sinu päevad ning tuua palju rohkem naudinguid ja rõõmu igapäevaellu.

Leia viise, kuidas enda stressi maandada ja tööstressist vabaneda. Kõlab lihtsalt, ent on ka päriselt lihtsam, kui Sa arvata oskad.

Proovi mediteerimist

Kas teadsid, et mediteerimine alandab stressihormooni ehk kortisooli? Ka siis, kui su töö nõuab loomingulisust, aitab taas meditatsioon, mis rikastab sind uute loovate ideedega.

Meditatsiooni teekonna alustuseks toetavad sind hulk lõõgastavaid juhitud meditatsiooniga videosid Youtube’is, ja põnevad mobiilirakendused (Insight Timer, Calm, Headspace: Guided Meditation).

Avasta enda jaoks treeningsaal või jalutuskäigud looduses

Kui treeningsaali minemiseks tekib mitukümmend põhjust, miks mitte minna, siis võib ka teisiti läheneda: organiseeri endale koju televiisori ette treeningmatt, kus harjutusi teha või näpista tööl lõunapausist veerand tundi, et teha jalutuskäik värskes õhus. Su keha tänab sind ning ka mõtted on palju värskemad.

Taasavasta tegevusi, mida sa varem armastasid ning millele Sa ei ole saanud kiire elutempo tõttu pühenduda

Sul on kindlasti nii mõnigi soiku jäänud kontakt, hea sõber või sõbranna, kellega sa ammu suhelnud ei ole. Ka sotsiaalse võrgustiku loomine enda ümber on hea viis, et maandada tööstressi. Lülita ennast pärast tööpäeva töömõtetest välja ja veeda aega sinule kallite inimestega.

Pühi tolmust puhtaks enda unistused

Kas oled matnud mõne unistuse kaugele sahtlipõhja ning püüad leppida iseenda ja võltsreaalsusega, et töötamine peab olema rassimine?

Oled juba jätnud hüvasti enda unistustega ning selgitanud endale, et need ei ole teostatavad? Pühi unistustelt tolm ja asu nende nimel tegutsema juba täna!

Vabasta ennast sellest koormast ning paki lahti kõik kastid, kuhu oled enda unistused kokku pakkinud. Pane kirja kõik enda unistused – ära mõtle esialgu ühelegi takistusele, kirjuta välja kõik unistused, mis sinu mõtteis on.

Alles siis asu neid lahti mõtestama.

Pane iga unistuse taha kirja, mida on selle saavutamiseks vaja teha ning milliseid vahendeid on selleks tarvis.

Loo enda unistuste skeem ja põimi iga unelma taha tegevuskava ja tähtajad.

Näiteks: viie aasta pärast saab minust laulja. Kuidas ma seda saavutan? Hakkan iganädalaselt käima vokaalitunnis, proovin kirjutada omaloomingut, leian endale muusikahuvilistest mõttekaaslasi, kellega saaksin koos harjutada ja niiviisi kuni esimese singlini, esimese plaadini.

Mõtle ja vasta endale: mis on kõige mustem stsenaarium, mis võib juhtuda, kui sa proovid seda kõike teha?

Analüüsi, millist stressi sa koged

Kui leiad end järjekordselt stressiolukorrast, siis peatu hetkeks ja mõtle, kas see stress, mida sa koged, on kergelt hea stress (eustress) või halb stress (distress).

Pea meeles, et stress ei ole alati halb – kui seda teadlikult tunnetada, muudab see igapäevaelu efektiivsemaks ja elukvaliteeti koguni paremaks.

Hea stress aitab sind siis, kui sinu ees on uus väljakutse ja tihtipeale on just hea stress see, mis motiveerib sind asju õigeks ajaks ära tegema.

Kui sa ei tunne absoluutselt muret enne suurt presentatsiooni või projekti, siis ei pruugi sa seda eriti tõsiselt võtta. Stress aitab meil ette valmistuda, seega kasuta head stressi õiges kontekstis enda kasuks ära.

Kui tunned siiski, et stressitunne mõjutab sind füüsiliselt (peavalud, sagedased külmetushaigused, unetus ja muu), siis jõua punkt ühe juurde ja leia viise, kuidas enda stressi maandada. Kõige olulisem on aga teha vahet heal ja halval stressil.

