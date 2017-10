Tule Arturi kolleegiks!

"Stabiilsus," kostab Artur pikemalt mõtlemata vastuseks küsimusele, miks ta juba üle kaheteist aasta ABB-s tootmistöötaja ametit peab ning meenutab, et tööle saamine käis tookord läbi tiheda konkursi, sest otsiti ainult üht kogenud spetsialisti.

Sel aastal võtab ABB tootmismahtude suurenemise tõttu oma tehastesse tööle kokku sadakond inimest ja piisab, kui oskad hoida käes ainult kruvikeerajat. Erinevalt kümne aasta tagusest ajast toimub kogu väljaõpe kohapeal.

Ülipikad vahetused, kesine palk ja kurnavad töötingimused on moodsates tootmisasutustes tundmatud mõisted. "Kaheksatunnine tööpäev, milles pool tundi lõunat ja pool tundi kohvipause ja see kõik on palga sees. Igal pool seda pole," kiidab Artur. "Lisaks said sel suvel tootmistöötajad 100 eurot kuus preemiat. Igal pool nii ei tehta. Põhjusi on palju, miks töötajatele siin meeldib. Ennekõike väga hea töökeskkond ja ohutus. Meil on esikohal inimene, sest tööle peab tulema hea tujuga, siis tulevad plaanitäitmine, tootmine ja muud kohustused," kiidab Artur nii tööandjat kui ka kolleege, kellel enamjaolt ABB staaži kümmekond aastat, noorematel viis.

ABB tootmisüksused Tallinna külje all Jüris on moodsa töökeskkonna musternäidis – puhtad, aastaringi soojad ja kindla niiskusrežiimiga tsehhid, korralike riietusruumide ning puhkenurkadega. Lisaks taskukohased sööklad, kus soovi korral saab hoida külmikus kodust kaasa võetud toitu, et seda lõunal soojendada. Selle mugavuse keskel valmivad mootorid, generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad, mida eksporditakse üle kogu maailma. Eesti parimate tööandjate seas püsivat ettevõtet on pärjatud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja antava aasta välisinvestori tiitiliga ja ühel korral ka Eesti parimale ettevõttele määratava Ettevõtluse Auhinnaga.

Töötajatele meeltmööda asju on veelgi. Arturi sõnul liiguvad linna ja Jüri vahet tasuta bussid, millega inimesed tööle ja koju saavad. Tallinna suurematele linnaosadele lisaks Keilast ja Maardust. "Meil on mitmeid ühisüritusi nii suvel kui ka talvel, kord aastas ka lastele. Saab külastada soodustingimustel erinevaid spordiklubisid, osaleda ABB terviseprogrammis, nii et võib jääda mulje, et tööks aega ei jäägi," viskab nalja Artur, ametilt automaatpresside seadistaja-operaator. "Tööd teeme siiski kohusetundega ja kõik vajalikud koolitused läbitakse kohapeal. Alates esmaabist kuni sildkraana juhtimiseni välja – mida keegi oma töös vajab. Ja üks asi veel, tööriideid ise pesema ei pea. Selle ajab korda tehas ja kui aeg käes, saab uued."

