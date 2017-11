Tule muuda Eesti turvalisemaks!

Securitas Eesti AS on Eestis tegutsenud juba üle 20 aasta, siin töötab üle 500 inimese selle nimel, et meil oleks Eestis turvalisem elada. Kuid me vajame abi. Me soovime muuta Eesti veelgi turvalisemaks, pakkudes oma klientidele veelgi paremat teenust ning suuremat turvatunnet. Tule aita meil seda teha!



Töö turvavaldkonnas pole teps mitte igavate killast – me paigaldame kodudesse ja kontoritesse turvasüsteeme, patrullime tänavatel, hoiame silma peal kaubanduskeskustel, büroodel, koolimajadel, tööstusobjektidel ja muuseumidel, lisaks aitame ka Eesti riigi VIP külalistel end turvalisemalt tunda. Oma teadmisi ja oskusi saab rakendada patrulli või mehitatud valve turvatöötajana, juhtimiskeskuse turvatöötaja-operaatorina, tehnikuna või kontoritöötajana.

Loe lisaks meie töötajate lugusid, kes kõik on alustanud karjääri turvatöötajana ning teinud meie juures tublit karjääri.

Saage tuttavaks Rauliga, kes on Securitases töötanud juba üle seitsme aasta. Raul alustas oma karjääri tööstusobjekti turvatöötajana. Peagi märkas Securitas tema potentsiaali ning pakkus objektivanema kohta. Raul koolitas tervet oma meeskonda ning oli paremaks käeks enda otsesele juhile. Ka klient oli Rauli tööga väga rahul - nt tegi ta ümber kogu valvatava objekti läbipääsusüsteemi, muutes selle kliendi jaoks lihtsamaks ja loogilisemaks. Mõne aja pärast esitas Raul oma kontseptsiooni ka Securitase Melker Schörlingu stipendiumi konkursile ning võitis selle. Sellele stipendiumile saavad kandideerida kõik Securitase töötajad, kes on ära hoidnud mõne suure varguse või teinud klientide jaoks midagi paremaks või leidnud mõne uue lahenduse. Konkursi võitja saab valida praktikakohaks ükskõik millise Securitase kontori üle maailma ning Raul otsustas Securitase USA Massachusettsi osariigi kontori juhtimiskeskuse kasuks. Olles saanud sealt inspiratsiooni, liitus Raul mõne aja möödudes Securitase Eesti juhtimiskeskuse meeskonnaga.

Securitas

Raul alustas suhteliselt uuel ametikohal, milleks oli turvatöötaja-videooperaatori positsioon. Kuna Securitases hinnatakse initsiatiivikust, ettepanekute tegemist, valmidust ennast arendada ja uusi asju õppida, edutati Rauli mõne kuu möödudes juba juhtimiskeskuse monitooringu spetsialisti kohale. Uuel ametikohal toetab Raul nüüd kogu juhtimiskeskuse meeskonda ja tehnikuid tehniliste lahenduste testimisel. Küsides Raulilt, mis on tema n.ö edu saladuseks, kõlab vastuseks, et ta on end lisaks tööandja koolitustele ka ise pidevalt täiendanud, leidmaks klientidele ja tööandjale paremaid lahendusi.

Raulile meeldibki Securitases see, et töötajatele antakse nii öelda vabad käed, olgu selleks ajakasutus või siis mõne projektiga tegelemise osas: “Ei suruta oma arvamust peale, vaid lastakse loovalt ja vabamalt läheneda, nii palju kui tööspetsiifika seda lubab.”

Lisaks Raulile tutvustame teile Sergeid, kes alustas Securitases tööd 10 a tagasi patrulli turvatöötajana ning on tänaseks saanud patrulli ekipaaživanemaks. Sergei arvates ongi teda elus ja karjääriredelil edasi aidanud ausus, abivalmidus, sihikindlus, kannatlikus ja kindlad eesmärgid – omadused, mis on ka ettevõttes kõrges hinnas. Samas kinnitab Sergei, et Securitases väärtustatakse ka oskust olla korrektne nii klientide kui ka kinnipeetavatega.

Securitas

Tänu oma tublile tööle ja suhtumisele on Sergeid valitud ka mitmeid kordi Põhja-Eesti osakonna patrullteenistuse parimaks turvatöötajaks. Igal aastal valib Securitas parimaid, kellest kõige tublimad esitatakse Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt korraldatavale Eesti parima turvatöötaja ja tehniku konkursile. Ka Securitase töötajaid on valitud mitmeid kordi Eesti parimateks, mis annab Sergei arvates märku, et siin töötavad väga head, koolitatud ja tegusad inimesed, kes on tunnustamist väärt. Securitas premeerib oma parimaid töötajaid ning korraldab neile alati ühe meeldejääva päeva, kus teiste parimate töötajatega oma teadmisi ja kogemusi jagada. Sergei rõhutab, et Securitases tunneb ta, et on osa suurest perest ning see meeldib talle väga.

Sergei hindab ka, et Securitas hoolib oma töötajatest ning koolitab neid ja annab võimaluse arenemiseks. Kuid lisaks erialaste teadmiste omandamisele pakub Securitas sportimissoodustusi. Näiteks on Securitas liitunud SportID süsteemiga, kus töötajad saavad ise valida, millises spordiasutuses trenni teha. Head füüsilist vormi peab Sergei oma partrullekipaaži töös väga oluliseks, sest raskete klientidega töötades tuleb aegajalt ka oma füüsilisi oskusi rakendada. Lisaks koolitustele ja spordile meeldivad Sergeile ühisüritused, mis aitavad Securitase peret koos hoida. Näiteks toob ta iga-aastased suvepäevad, kus kolleegid üle Eesti omavahel kokku saavad ning koos peredega sportlikult ja lõbusalt aega veedavad.

Securitas

Sergeile meeldib see, et oma igapäevatöös on tal võimalus töötada uudsemate töövahendite ja tehnoloogiatega kaasaegses töökeskkonnas. “Töötingimused on meil väga mugavad, siin on sõbralik atmosfäär, paindlik töögraafik, kvaliteetsed ja tasuta tööriided.”

Kuna Securitas on üks suurimaid turvafirmasid maailmas, annab see Sergei sõnul veelgi suuremat kindlustunnet tuleviku suhtes. Ükski töötaja ei pea kartma, et firma näiteks pankrotti läheks. Aus ja kindla taustaga ettevõte on see, mida inimesed töökohti valides peaksid Sergei arvates alati silmas pidama.

Ka Securitase kaks juhatuse liiget on alustanud tööd turvatöötajana ning mõistavad suurepäraselt, mida see töö endast kujutab.

Securitase juhatuse liikmel Ahtil on peagi Securitases täitumas 21 tööaastat. Ahtile meeldib, et kogu selle aja jooksul on tööandja andud talle arenguks ning enesetäiendamiseks mitmeid võimalusi. “Julgustan ka oma alluvaid end koolitama ja ennast arendama, sest hea ja tark kolleeg on ka minu jaoks parim motivaator.” Samuti peab Ahti oluliseks ausust, sest ilma selleta ei kujutaks ta seda tööd ettegi: “Klient usaldab oma vara ju meie kätte.” Ka ettevõtte põhiväärtuste juurutamine on olnud ettevõttes tähtsal kohal: “Ligi 10 aastat tagasi sai meie osakond ka vastava tänukirja, kui parim ettevõtte kultuuri edendaja.”

Securitas

Paljudes valdkondades nõutakse eelnevat töökogemust, kuid Securitases koolitatakse inimesi ka n-ö nullist. Et tegemist on suure ettevõttega, kus on väga palju erinevaid objekte ja ametikohti, on siin pea igaühel võimalik endale sobiv töökoht leida. Vajadusel saab ka töövahetusi poolitada – hommikuti käivad tööl näiteks pensionärid, õhtuti aga üliõpilased.

Kui sul tekkis huvi selle vahva meeskonnaga liituda, siis võta meiega ühendust telefonil 613 9279 või kirjuta personal@securitas.ee.