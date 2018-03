VIDEO | Kuidas luua tulemuslik ja silmapaistev video-CV

Kui oled tööturul aktiivselt uusi väljakutseid otsimas, põrkud video nõudmisega varem või hiljem kokku. Mida tähele panna ja kuidas videot filmida, et see annaks tulemuse ja aitaks konkursil silma paista? Nipila kogus kokku peamised soovitused, millest ei tasu mööda vaadata.

Häbelik või ebakindel? Või meeldib sulle hoopis esineda? Tahame või ei, aga paljud ettevõtted küsivad juba praegu vabale töökohale kandideerimiseks video-CV-d või enda lühitutvustust video kujul kas esimese kandideerimisavaldusena või edasijõudnutelt teises voorus.

1. Filmi alati laiupidi!



Foto: Unsplash

Valgustus! Võte! Vali koht ja aeg, mis näitab sind heas valguses – sõna-sõnalt. Kohal, valgusel, taustal ja helifoonil on esmamulje jätmisel sama suur osa kui sellel, mida räägid. Nagu ka stabiilselt kinnitatud mobiilikaameral. Pane kaamera statiivile või kindlale alusele ja filmi enda silmade kõrguselt. Kui ei saa, lase kaamerat hoida sõbral. Kui ei saa, hoia kaamerat selfipulga otsas. Alles viimase võimalusena filmi end iseenda käega.



2. Dress for the job …

Riietu vastavalt töökohale, millele kandideerid – nagu seisaksid just selle tööandja ees, kellele tahad muljet avaldada. Mis on lubatud disainerile, ei pruugi olla lubatud klienditeenindajale.



3. Duubel 2, 3, 4, … ehk valmistu peegli ees

Video-CV on nagu tööintervjuu, mida lubatakse mitu korda läbi teha ja perfektseks viimistleda. Võta aega, mõtle ka sellele, kas saad kasutada mõnda eriti silmatorkavat või meeldejäävat loomingulist lahendust, mis aitab kandideerides just sind meelde jätta ja teistest esile tõsta.

4. Kes sa tegelikult oled?

Ükski tööintervjuu ei tähenda oma CV või motivatsioonikirja ettelugemist. Seda loeb tööandja sinu paber-CV-lt. Teda huvitab hoopis, mis sind käima tõmbab ja miks ta sind nii väga oma meeskonda peab tahtma. Kui pakutav töökoht teeb sind õnnelikuks, siis näita seda välja ka videos!

5. Näita, ära räägi

Kui kandideerid loovale töökohale, näita oma loovust ka video-CV-s. Kui animatsioon on sinu tugev külg, siis kasuta oma oskusi edast mulje loomisel. Kui oled Liivimaa parim lilleseadja, siis näita oma teoseid. Kui sul on mõni hea soovitaja, lase tal salvestada oma head sõnad.

6. Mida-mida?

Räägi selgelt ja hea diktsiooniga, vaata kaamerale silma ja lõdvestu.

7. Täna tähelepanu eest

Kindlasti tasub veel teada, et kuigi nutikad mobiilid teevad tõesti väga head pilti, on nõrk koht just nende heli. Kui vähegi võimalik, kasuta telefoni külge ühendatavat välist mikrofoni, see muudab väga palju! Sinu sõnad on selged, video vaatamiseks ei pea kõrvu teritama ja öeldud mõte jõuab selgemini kohale.

Kui otsid võtteks kohta, siis pea meeles, et väldi seina najal rääkimist või selg vastu seina seismist. Jäta kaadris enda taha sügavust, see näeb palju parem välja.

Kogu maailm vaatab videosisu mõõdus 19 : 6 ehk laiupidi. Kuigi vähesed erandid kinnitavad seda reeglit, tasub endast video-CV-d tehes filmida alati pikali-, mitte püstiformaadis.

UUENDA OMA CV KOHE!

Karjääri teemadel hari end Nipila.ee tööblogi abil: