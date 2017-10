Viis üksikasja, mida arvestada uue töökoha valikul

Hiljutisest CV Keskuse ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust selgus, et koguni 72% töötajatest on avatud uutele tööpakkumistele – seda kinnitas üle 10 000 küsitletud Eesti inimese. Nii et kui kuulud nende hulka ja mõtled uuele tööle, siis ehk oleks kasulik teada, mida arvestada uue töökoha valikul.

Ei juhtu just sageli, et Eestis võtab üks ettevõte korraga tööle 100 töökat kätepaari. Kuna ABB tehaste toodangut nõutakse üle kogu maailma aina rohkem – mootoreid, generaatoreid, ajameid, taastuvenergiaseadmeid, elektrikilpe ja komplektalajaamu – otsivad Tallinna külje all Jüris asuvad tootmisüksused just praegu tööle mitmeid kümneid inimesi.

1. Stabiilsus



Töökohta valides pole paha mõelda mitte esimesele palgapäevale, vaid sellele, kas samas ettevõttes tulevad ka kümnes, kahekümnes ja sajas palgapäev. ABB on Eestis tegutsenud 25 aastat ja see annab kindluse, et uus töökoht ei kao äkki üleöö. Kindel homne on asi, mida hindab esimese asjana kõrgelt enamik ABB töötajaid.

2. Väga hea töökeskkond



Mäletad, missugused nägid välja tehased, kus töötasid meie isad ja vanaisad. ABB tootmisüksused on puhtad, valgusküllased, aastaringselt sama temperatuuri ja niiskusrežiimiga (lühikese varruka ilm). Lisaks on tehastes väga korralikud puhke- ja riietusruumid. Kõik Tööriided on ABB poolt ja neid pestakse regulaarselt. Tehastes on ka mitmed taskukohased sööklad, kus saad soovi korral hoida külmikus ka kodust kaasa võetud toitu, mida lõunapausil mikrolaineahjus soojaks lasta. Kindlasti võib hea töökeskkonna hulka arvata töötajatele korraldatavad üritusi, näiteks ühiseid jõulupidusid.

Foto: Karin Kaljuläte

3. Tasuta transport tööle ja tagasi



ABB toob tallinlastele tuttava tasuta transpordi kätte ka Maardu ja Keila elanikele. Just sealt võtavad tehase bussid peale oma inimesi ja toimetavad tööle. Oma bussiga saab otse Jürisse ka Tallinna suurematest linnaosadest, samuti tagasi.

4. Kõrge tööohutus



ABB töökeskkond on väga põhjalikult läbi mõeldud ja loodud nii, et kõigil oleks seal ohutu töötada. Kokku ei hoita ka isikliku turvavarustuse pealt ning töötajaid koolitatakse regulaarselt. Muret pole vaja tunda ka ametioskuste puudumise pärast, ABB õpetab välja kõiki tootmistöötajaid ise, tehes selgeks vajalikud töövõtted ja täiendades töötajate kvalifikatsiooni kohe, kui selleks vajadus tekib.

Foto: Karin Kaljuläte

5. Hea töötervishoid

Tänapäeval pöörab üha rohkem tööandjaid tähelepanu oma inimeste tervisele ja hea füüsilise vormi säilitamisele. ABB-s saab ühineda ettevõtte terviseprogrammiga seotud tegevustega. Populaarne on ka oma spordiklubi, millesse kuuludes võib harrastada erinevaid spordialasid nii omal käel kui ka koos kolleegidega.

Et ülal öeldus veenduda, tasub helistada personalispetsialist Olga Rogovale numbril 56 801 801 ja küsida, millega ABB oma töötajaid veel rõõmustab. Ettevõtte kohta leiad infot ka kodulehelt www.abb.ee.

Eesti parimate tööandjate seas püsivat ABB-d on pärjatud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja antava aasta välisinvestori tiitliga ja ühel korral ka Eesti parimale ettevõttele määratava Ettevõtluse Auhinnaga.